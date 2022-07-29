У Кропивницькому з 25 госпіталізованих після ракетної атаки одна людина лишається в дуже важкому стані

Ще девʼятеро – у важкому, решта – в середньому.

У Кропивницькому з 25 госпіталізованих після російської ракетної атаки одна людина залишається у дуже важкому стані.

Девʼятеро людей мають важкий стан, решта – середній. Про це повідомив у Телеграм голова Кіровоградської ОВА Андрій Райкович.

"Всі стабілізовані. Під постійним наглядом медиків. Будемо сподіватися, що з ними все буде добре", – написав він.

Під час удару пошкоджень зазнали чотири багатоповерхівки, приватний будинок і школа, пише "Суспільне". Влучання відбулося в ангар льотної академії. Зачепило три літаки.

Нагадаємо, що вчора вдень Росія випустила дві ракети "Калібр" по Кропивницькому. Загинули пʼятеро людей, 25 були поранені.

Сьогодні вранці в Кіровоградській області ППО збила крилату ракету над Миронівкою.