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Окупанти знову обстріляли Харків, потрапили у житловий будинок та будівлю вишу

Інформації про жертв немає.

Окупанти знову обстріляли Харків, потрапили у житловий будинок та будівлю вишу
Результати обстрілу Харкова, ілюстративне фото
Фото: EPA/UPG

Вночі окупанти знову обстріляли Харків, відомо про два “прильоти” у центр міста.

Про це повідомив мер міста Ігор Терехов.

“О 4:09 два “приходи”. Обидва до центральної частини міста”, – зазначив він.

У першому випадку окупанти вдарили по двоповерховому будинку. Там уже працює ДСНС – розбирають завали, шукають під ними людей. 

Російські сили також потрапили у будівлю одного із вищих навчальних закладів Харкова.

Поки що інформації про постраждалих чи загиблих немає. “Сподіваюся, що не буде”, – додав Терехов.

Нагадаємо, окупанти обстрілювали Харків і вчора вночі, 28 лютого. Від удару пошкоджень зазнав парк Горького – там є влучання в господарські споруди.

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