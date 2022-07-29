Російські сили можуть послабити спроби взяти Сіверськ, – ISW

Російські сили на Донеччині, ймовірно, намагаються отримати вигоду з нещодавніх незначних успіхів на південному сході від Бахмута, продовжуючи спроби просування в цьому районі.

Про це повідомили в американському Інституті вивчення війни (ISW).

“Російські сили можуть послабити спроби взяти Сіверськ, щоб зосередитися на Бахмуті, але про це говорити ще рано”, – зазначили аналітики.

Окупанти продовжували просуватися на північ до Бахмута з нещодавно захоплених позицій у районі Новолуганського та Вуглегірської ГЕС, а також у південно-західному напрямку по шосе Т1302 з нещодавно захоплених позицій у селі Берестове на Донеччині.

Водночас російські сили щосили намагалися досягти конкретних успіхів навколо Сіверська і не зробили підтверджених дій у напрямку міста з моменту захоплення адміністративного кордону Луганської області на початку липня.

“Таким чином, російське командування, швидше за все, спробує зберегти темп навколо Бахмута, можливо, шляхом тиску на Сіверськ. Малоймовірно, що російські війська візьмуть сам Бахмут, попри нещодавні поступи в цьому напрямку”, – йдеться у звіті.

Нагадаємо, 27 липня Бахмут на Донеччині знову опинився під російським вогнем – окупанти обстріляли місто чотири рази з “Ураганів”. Відомо про щонайменше трьох загиблих та трьох поранених.