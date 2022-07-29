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Цивільне судно, яке підірвалося у гирлі Бистре, ремонтують

Судно отримало пробоїну в носовій частині нижче ватерлінії. 

Цивільне судно, яке підірвалося у гирлі Бистре, ремонтують
Фото: USM

Цивільне гідрографічне судно, яке підірвалося у гирлі Бистре, ремонтують.

Про це повідомили в оперативному центрі “Південь”.

Судно отримало пробоїну в носовій частині нижче ватерлінії. 

“Силами екіпажу проведено заходи боротьби за живучість надводного судна”, – йдеться у повідомленні. 

Здійснюються ремонтні роботи, людських втрат немає.

Нагадаємо, гідрографічне судно “Шляховик”, що належить Держгідрографії, постраждало при зіткненні з міною. Вибух стався в гирлі Бистре, яке з’єднує Дунай з Чорним морем.

Болгарський балкер "Рожен" стане першим судном, яке експортуватиме українське зерно з Чорноморська до румунського порту Суліна через зерновий коридор.

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