Цивільне судно, яке підірвалося у гирлі Бистре, ремонтують

Судно отримало пробоїну в носовій частині нижче ватерлінії.

Цивільне гідрографічне судно, яке підірвалося у гирлі Бистре, ремонтують.

Про це повідомили в оперативному центрі “Південь”.

Судно отримало пробоїну в носовій частині нижче ватерлінії.

“Силами екіпажу проведено заходи боротьби за живучість надводного судна”, – йдеться у повідомленні.

Здійснюються ремонтні роботи, людських втрат немає.

Нагадаємо, гідрографічне судно “Шляховик”, що належить Держгідрографії, постраждало при зіткненні з міною. Вибух стався в гирлі Бистре, яке з’єднує Дунай з Чорним морем.

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