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Миколаїв надвечір атакували “Смерчами”

Влучено в елеватор і турбазу. 

Миколаїв надвечір атакували “Смерчами”
Фото: Facebook/Операція об'єднаних сил

Миколаїв надвечір атаковано чотирма реактивними снарядами з системи залпового вогню “Смерч”. 

Про це повідомили в оперативному командуванні “Південь”.

Влучено в елеватор і турбазу. 

“Попередньо – без людських втрат, але суттєво пошкоджено навколишні будівлі”, – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, ввечері 28 липня мер Миколаєва Олександр Сєнкевич повідомив, що російські окупанти влучили у приватний сектор міста. Удар прийшовся і по пункту видачі гуманітарної допомоги.

Вранці російська армія обстріляла школу, дитячі садки та житлові будинки обласного центру. Також ракета влучила у водну станцію Кораблебудівного університету.

Нагадаємо, британська неурядова організація “Mine Advisory Group”, яка допомагає постраждалим від мін та стрілецької зброї у всьому світі, долучиться до протимінної діяльності українського уряду.

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