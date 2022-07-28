Україна зробить все, щоб у світі не залишилося жодної байдужості до цієї жахливої війни, яку Росія розв’язала проти нашої держави та проти самої ідеї свободи.

Про це у своєму зверненні розповів президент України Володимир Зеленський.

“Сьогодні ми вперше відзначили День Української Державності, і я був щасливий побачити, скільки людей сприйняли це свято близько до серця й вітали з ним, і усміхались, і пишались Україною. Здається, ми мали відзначати такий день багато-багато років – настільки він логічний. Але встановили це свято лише торік. І що ж, тепер – назавжди”, - повідомив президент України.

Під час урочистого зібрання у Верховній Раді України Володимир Зеленський вручив бойові нагороди нашим воїнам – “Хрести бойових заслуг”. Зокрема, генерал-полковнику Олександру Сирському, командувачу оперативно-стратегічного командування “Хортиця”, генерал-майору Андрію Ковальчуку, бригадному генералу Андрію Гнатову, бригадному генералу Михайлу Драпатому, полковникам Євгену Булацику, Миколі Мішакіну й Олегу Федоріву, підполковнику Павлу Розлачу, майорам Руслану Маришеву й Денису Нохріну, капітану Дмитру Береговому, старшим лейтенантам Дмитру Ліннику та Анатолію Танцюрі, лейтенанту медичної служби Юлії Головні, сержанту Павліні Миколаєвич, штаб-сержанту Роману Паламарчуку, молодшому сержанту Олександру Рогачевському, старшому матросу Олені Заблоцькій і солдату Сергію Міщенку.

“Сьогодні ж у Маріїнському палаці я вручив паспорти громадян нашої держави, юним українцям і українкам – хлопцям і дівчатам, які були змушені залишити свій дім через бойові дії, юним волонтерам, переможцям всеукраїнських олімпіад, дітям наших воїнів, які боронять Україну, і дітям тих, хто віддав своє життя за незалежність держави. Натхненна церемонія, яка утверджує силу громадянства України! У таких дітях – майбутнє України, у їхній щирості й розумі. Я пишаюся бути Президентом таких громадян”, - зазначив президент України.

Володимир Зеленський сьогодні зустрівся із одним з найбільших наших друзів – президентом Литви Гітанасом Наусєдою та подякував йому за підтримку та надзвичайно вагомі речі, які посилили наш захист. А до Верховної Ради України у спеціальному форматі звернулася Голова Європейського парламенту Роберта Мацола – принциповий друг України у європейських структурах.

“Були важливі телефонні розмови. Вранці – зі Вселенським Патріархом Варфоломієм. Подякував йому за молитви за Україну, за побажання перемоги й миру. Увечері говорив з Премʼєр-міністром Нідерландів Марком Рютте – дуже змістовно про нашу подальшу співпрацю”, - розповів Зеленський.

Також президент провів сьогодні чергове засідання Ставки Верховного Головнокомандувача, на якому розглянули чотири питання. З того, що можна сказати зараз публічно: проаналізували стан забезпечення – на цей час – озброєнням наших захисників, постачання допомоги від партнерів і загалом стан виконання Плану оборони України, який був уведений в дію 24 лютого.

Лише за першу половину цієї доби й лише у Києві було чотири повітряні тривоги. Російська армія завдала ракетних ударів по Київщині, по Кропивницькому, била по Миколаєву, продовжила серію стратегічно безглуздих і жорстоких штурмів на Донбасі...

“І хочу подякувати також американським сенаторам, які одноголосно схвалили резолюцію, яка закликає Державний департамент США визнати Росію державою – спонсором тероризму. Можна взяти будь-який день в Україні – сьогоднішній чи будь-який інший після 24 лютого, щоб побачити, що ніхто у світі не вкладається в тероризм більше, ніж Росія. Це справді потребує юридичної реакції на глобальному рівні. І немає жодної раціональної причини, щоб такої реакції не було, зокрема у США”, - підкреслив Зеленський.

Він додав, що Україна продовжує акумулювати міжнародну гуманітарну підтримку. Новим амбасадором державної благодійної платформи United24 став Демна – це креативний директор дому моди Balenciaga. Він сказав президенту України, що рішення стати амбасадором United24 пов’язане з його особистою історією, бо він пережив травму біженства. І Україні Демна допомагатиме в напрямку відбудови. Раніше абмасадорами United24 вже стали Андрій Шевченко, Еліна Світоліна, Лієв Шрайбер і гурт Imagine Dragons.

Нагадаємо, президент Литви Гітанас Науседа в День Української Державності вручив Володимиру Зеленському найвищу державну нагороду своєї країни - Орден Вітовта Великого.