Ворог вдарив ракетами по Київській області (оновлено)
Ворог вдарив ракетами по Київській області (оновлено)
Чаус повідомив про масштабні обстріли Чернігівщини (оновлено)
Чаус повідомив про масштабні обстріли Чернігівщини (оновлено)
За півтора тижня ЗСУ звільнили три населених пункти Херсонщини, – Громов
За півтора тижня ЗСУ звільнили три населених пункти Херсонщини, – Громов
За одну годину з території Білорусі запустили по Україні понад 20 ракет
За одну годину з території Білорусі запустили по Україні понад 20 ракет
"Західні аналітики очікують, що територія України звузиться до меж Київщини", – маніпуляція від РФ
"Західні аналітики очікують, що територія України звузиться до меж Київщини", – маніпуляція від РФ
Україна вперше відзначає День державності. Про що це свято
Україна вперше відзначає День державності. Про що це свято
Росіяни вдарили ракетами “Калібр” по військовій частини на Київщині. Постраждали 15 людей (оновлено)
Росіяни вдарили ракетами “Калібр” по військовій частини на Київщині. Постраждали 15 людей (оновлено)
Росія завдала удару по Кропивницькому. Є загиблі і постраждалі (оновлено)
Росія завдала удару по Кропивницькому. Є загиблі і постраждалі (оновлено)
Котячі для ЗСУ
Котячі для ЗСУ
ГоловнаСуспільствоВійна

Ніхто у світі не вкладається в тероризм більше, ніж Росія, і це потребує юридичної реакції, - Зеленський

Сьогодні Україна відзначала День Української Державності - перше в своїй історії.

Ніхто у світі не вкладається в тероризм більше, ніж Росія, і це потребує юридичної реакції, - Зеленський
Фото: Пресслужба Офісу президента України

Україна зробить все, щоб у світі не залишилося жодної байдужості до цієї жахливої війни, яку Росія розв’язала проти нашої держави та проти самої ідеї свободи.

Про це у своєму зверненні розповів президент України Володимир Зеленський

“Сьогодні ми вперше відзначили День Української Державності, і я був щасливий побачити, скільки людей сприйняли це свято близько до серця й вітали з ним, і усміхались, і пишались Україною. Здається, ми мали відзначати такий день багато-багато років – настільки він логічний. Але встановили це свято лише торік. І що ж, тепер – назавжди”, - повідомив президент України.

Під час урочистого зібрання у Верховній Раді України Володимир Зеленський  вручив бойові нагороди нашим воїнам – “Хрести бойових заслуг”. Зокрема, генерал-полковнику Олександру Сирському, командувачу оперативно-стратегічного командування “Хортиця”, генерал-майору Андрію Ковальчуку, бригадному генералу Андрію Гнатову, бригадному генералу Михайлу Драпатому, полковникам Євгену Булацику, Миколі Мішакіну й Олегу Федоріву, підполковнику Павлу Розлачу, майорам Руслану Маришеву й Денису Нохріну, капітану Дмитру Береговому, старшим лейтенантам Дмитру Ліннику та Анатолію Танцюрі, лейтенанту медичної служби Юлії Головні, сержанту Павліні Миколаєвич, штаб-сержанту Роману Паламарчуку, молодшому сержанту Олександру Рогачевському, старшому матросу Олені Заблоцькій і солдату Сергію Міщенку. 

“Сьогодні ж у Маріїнському палаці я вручив паспорти громадян нашої держави, юним українцям і українкам – хлопцям і дівчатам, які були змушені залишити свій дім через бойові дії, юним волонтерам, переможцям всеукраїнських олімпіад, дітям наших воїнів, які боронять Україну, і дітям тих, хто віддав своє життя за незалежність держави. Натхненна церемонія, яка утверджує силу громадянства України! У таких дітях – майбутнє України, у їхній щирості й розумі. Я пишаюся бути Президентом таких громадян”, - зазначив президент України.

Володимир Зеленський сьогодні зустрівся із одним з найбільших наших друзів – президентом Литви Гітанасом Наусєдою та подякував йому за підтримку та надзвичайно вагомі речі, які посилили наш захист. А до Верховної Ради України у спеціальному форматі звернулася Голова Європейського парламенту Роберта Мацола – принциповий друг України у європейських структурах.

“Були важливі телефонні розмови. Вранці – зі Вселенським Патріархом Варфоломієм. Подякував йому за молитви за Україну, за побажання перемоги й миру. Увечері говорив з Премʼєр-міністром Нідерландів Марком Рютте – дуже змістовно про нашу подальшу співпрацю”, - розповів Зеленський.

Також президент провів сьогодні чергове засідання Ставки Верховного Головнокомандувача, на якому розглянули чотири питання. З того, що можна сказати зараз публічно: проаналізували стан забезпечення – на цей час – озброєнням наших захисників, постачання допомоги від партнерів і загалом стан виконання Плану оборони України, який був уведений в дію 24 лютого.

Лише за першу половину цієї доби й лише у Києві було чотири повітряні тривоги. Російська армія завдала ракетних ударів по Київщині, по Кропивницькому, била по Миколаєву, продовжила серію стратегічно безглуздих і жорстоких штурмів на Донбасі... 

“І хочу подякувати також американським сенаторам, які одноголосно схвалили резолюцію, яка закликає Державний департамент США визнати Росію державою – спонсором тероризму. Можна взяти будь-який день в Україні – сьогоднішній чи будь-який інший після 24 лютого, щоб побачити, що ніхто у світі не вкладається в тероризм більше, ніж Росія. Це справді потребує юридичної реакції на глобальному рівні. І немає жодної раціональної причини, щоб такої реакції не було, зокрема у США”, - підкреслив Зеленський.

Він додав, що Україна продовжує акумулювати міжнародну гуманітарну підтримку. Новим амбасадором державної благодійної платформи United24 став Демна – це креативний директор дому моди Balenciaga. Він сказав президенту України, що рішення стати амбасадором United24 пов’язане з його особистою історією, бо він пережив травму біженства. І Україні Демна допомагатиме в напрямку відбудови. Раніше абмасадорами United24 вже стали Андрій Шевченко, Еліна Світоліна, Лієв Шрайбер і гурт Imagine Dragons.

Нагадаємо, президент Литви Гітанас Науседа в День Української Державності вручив Володимиру Зеленському найвищу державну нагороду своєї країни - Орден Вітовта Великого.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , , ,
Читайте також