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Холодноярці збили черговий російський безпілотник

Цього разу БПЛА окупантів збили із західної зброї.

Холодноярці збили черговий російський безпілотник
Фото: Скріншот з відео

Сьогодні, 28 липня, в Ізюмському районі Харківської області військові 93 бригади Холодний Яр збили ворожий “Орлан-10”.

Про це повідомила пресслужба 93 ОМБр Холодний Яр.

“Бійці зенітно-реактивного артилерійським дивізіону знищили ворожий БПЛА з відстані 3 км”, - повідомили в пресслужбі.

 

Уточнюється, що БПЛА загарбників збили з американского переносного комплексу “Стінгер”.

Нагадаємо, воїни окремого розвідувального підрозділу Десантно-штурмових військ ЗСУ продовжують успішно знищувати російських окупантів та їхню техніку.

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