Сьогодні, 28 липня, в Ізюмському районі Харківської області військові 93 бригади Холодний Яр збили ворожий “Орлан-10”.
Про це повідомила пресслужба 93 ОМБр Холодний Яр.
“Бійці зенітно-реактивного артилерійським дивізіону знищили ворожий БПЛА з відстані 3 км”, - повідомили в пресслужбі.
Уточнюється, що БПЛА загарбників збили з американского переносного комплексу “Стінгер”.
Нагадаємо, воїни окремого розвідувального підрозділу Десантно-штурмових військ ЗСУ продовжують успішно знищувати російських окупантів та їхню техніку.