Україна вперше відзначає День державності. Про що це свято

28 липня цього року Україна вперше відзначає День української державності. Символічно це свято прив’язане до Дня хрещення Русі-України, яке відзначалося у цей день протягом багатьох років.

Свято встановлено указом президента Володимира Зеленського 24 серпня 2021 року, підписаним під час урочистостей до тридцятої річниці незалежності України. Зеленський підписав указ під час параду.

25 серпня він вніс законопроєкт, за яким це свято мало стати вихідним днем.

31 травня 2022 року Верховна Рада підтримала цей законопроєкт: «за» проголосували 257 народних депутатів. Закон набрав чинності 9 червня цього року.

Отже, у мирний час День Української Державності стане вихідним днем. Однак, цього року українцям у цей день доведеться йти на роботу. Адже в країні триває воєнний стан. Його поки що продовжили до 23 серпня.

А під час воєнного стану норми статті 73 Кодексу законів про працю щодо святкових днів не застосовують. Ці зміни були внесені Верховною Радою 15 березня в законі “Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану”.

12 липня Кабмін затвердив перелік заходів з приводу святкування Дня державності. Вони мають традиційний для таких святкувань зміст і включають церемонію урочистого підняття Державного прапора, покладання квітів до пам’ятників та молебнів про Україну.

Українські високопосадовці пояснювали, що поява цього свята має глибокі історичні коріння. Президент Зеленський цими днями згадав про День державності, присвятивши йому частину свого традиційного відеозвернення.

У зверненні від 24 липня президент сказав: “Починається важливий тиждень, коли ми вперше відзначимо День Української Державності 28 липня. У час такої жорстокої війни, на шостому її місяці. Після восьми років війни на Донбасі. Але відзначимо. Попри все. Бо українців не зламати. Після всього, що пройшов наш народ, після всього, чого ми навчилися за століття, українці ніколи не віддадуть незалежності”.

Цікаво, що перша реакція на указ Зеленського була суперечливою. Не одразу було зрозуміло, чим це свято, наприклад, відрізнятиметься від Дня Незалежності, який святкують через місяць після Дня державності. Історично-політична ідея про спадковість Київської Русі і України є зрозумілою, однак президента спочатку підозрювали у намаганні створити якесь своє штучне свято.

28 липня в Україні святкують День хрещення. Свято було встановлене в рамках святкування 1020-річчя хрещення Київської Русі. Указ про це президент Віктор Ющенко підписав 5 липня 2008 року.

Ющенко постановив відзначати День хрещення щорічно 28 липня, у день пам'яті святого рівноапостольного князя Володимира. Вважається, що у ці дні у 988 році відбулося масове хрещення мешканців Києва, а згодом інших міст держави, після чого християнство стало провідною релігією на Русі.

День хрещення не був вихідним днем, але часто був позначений великими масовими заходами. Зокрема у 2019 році в хресній ході ПЦУ взяли участь близько 20 тисяч вірян, а захід УПЦ МП відвідали 30 тисяч осіб.

Хресні ходи Московського патріархату з року в рік ставали небезпечними подіями, від яких очікували сутичок, провокацій, кровопролиття. Тож призначення на цю дату ще одного свята теж могло викликати деякі питання.

У Росії указ Зеленського викликав роздратування. Хоча до повномасштабного етапу війни було ще далеко, однак реакція росіян була очікувано агресивною. Вони одразу побачили, що Україна цим робить замах на “святе”, тобто на спадщину Київської Русі. На спадщину, яку вони вважали своїм надбанням.

Очільник російського МЗС Сергій Лавров з притаманним йому цинізмом та нахабством прокоментував указ Зеленського.

"Україна нас, напевно, ще не раз порадує своїми рішеннями. Ось нещодавно було сказано, що вони приватизували День хрещення Русі", - роздратовано сказав очільник російського МЗС.

В чому полягала “приватизація” свята він так і не пояснив. І не згадав, що “приватизацією” історії Київської Русі займаються якраз у Росії.

На шовіністичні закиди Лаврова відповів міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба. Він нагадав росіянам, що указ Зеленського відновлює історичну справедливість щодо спадщини Київської Русі.

"Нам з вами не звикати до маніпулятивного ставлення Росії до історії, але наша відповідь на це дуже проста: колеги, російські колеги, Україні, на відміну від вас, не потрібно нічого приватизувати, тому що ми як були на своїй землі 1000 років, то так і залишаємося на ній", - сказав міністр.

Після початку повномасштабного етапу російської агресії сприйняття Дня державності може змінитися. Те, що минулого року сприймалося як календарний жарт Зеленського, зараз виглядає як намагання відвоювати у росіян нашу історичну спадщину. І разом з цим нагадати світові, що Україна є давньою європейською державою, а не якимось уламком колишнього СРСР.