Професіонал і має бездоганну репутацію, − Подоляк прокоментував погодження Костіна на посаду генпрокурора

В досить складному становищі він зможе оптимізувати роботу Генеральної прокуратури.

Про це з посиланням на радника голови ОП Михайла Подоляка повідомляє Офіс президента.

“Як законодавець та голова профільного комітету він добре розуміє проблеми правоохоронної галузі, а як юрист − має бездоганну репутацію в професійному середовищі. Тобто ключова опція − професійність − присутня”, − вважає Михайло Подоляк.

Радник голови ОП переконаний, що “у Андрія Костіна немає натяку на об’ємну токсичність”. Про нього добре відгукуються не тільки колеги по сесійній залі − а це важливо, адже саме з парламентом має активно працювати генеральний прокурор з точку зору ситуативної звітності , − а й представники країн-партнерів.

Останнє − серйозний аргумент, адже стратегічним напрямком роботи органів прокуратури сьогодні є процесуальне керівництво розслідуваннями російських воєнних злочинів, правильний збір та належна процесуальна фіксація доказів. Це передбачає роботу з європейською юстицією, звернення за міжнародною правовою допомогою.

“Костін, на мій погляд, абсолютно системний гравець, прагматична людина та “юридичний перфекціоніст”, − коментує Подоляк.

На його думку, сьогодні це вкрай важливо − менше голослівного піару, а більше професійної та скрупульозної роботи.

“Саме ці якості − професійність, юридична в’їдливість, цілодобова працьовитість в стресових умовах − я особисто побачив в пана Костіна в рамках спільної роботи у переговорній групі. Саме тому президент зупинився саме на його кандидатурі”, − підсумував радник голови ОП.

Нагадаємо, сьогодні Верховна Рада погодила кандидатуру Андрія Костіна на посаду генерального прокурора України. Відповідне рішення підтримали 299 парламентарів.