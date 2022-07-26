Рудик заперечила інформацію про вилучення її паспорта

Вона повідомила, що її документ для виїзду за кордон не втрачений і не відібраний.

Голова партії "Голос" Кіра Рудик прокоментувала інформацію щодо проблем з її закордонним паспортом.

У коментарі LB.ua вона повідомила, що нині перебуває за кордоном у робочій поїздці.

"Мій закордонний паспорт у мене. Не втрачений і не відібраний. Перетинала кордон більше тижня тому. Чому «новини» про «втрату» закордонного паспорту зʼявились саме сьогодні – мені невідомо. Але відомо інше: один з найсильніших наших аргументів при спілкуванні з міжнародними партнерами – це єдність всередині країни і відсутність внутрішніх сварок. Зі свого боку я робитиму все, щоб ця єдність зберігалась надалі", – запевнила народна депутатка.

Низка ЗМІ з посиланням на анонімні джерела сьогодні написали, що в Рудик нібито відібрали закордонний паспорт під час перетину державного кордону.

Інформація була оприлюднена на тлі вилучення паспорта громадянина України і голови тероборони Дніпра Геннадія Корбана.