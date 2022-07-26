Під час церемонії нагородження Президент закликав світових лідерів продовжувати постачання сучасної та ефективної зброї Україні в достатньому обсязі, а також посилювати санкції проти Росії.

Президент Володимир Зеленський отримав премію Вінстона Черчилля за лідерство.

Про це йдеться на сайті глави держави.

Нагороду присвоїло Міжнародне товариство Вінстона Черчилля.

Зеленський взяв участь у церемонії нагородження у форматі відеоконференції. Тож нагороду передали послу України у Великій Британії Вадиму Пристайку для її передачі на батьківщину.

За словами голови товариства Лоуренса Геллера, нині ми спостерігаємо події та явища, яких не було з часів Вінстона Черчилля 80 років тому.

"Демократія у Європі зараз перебуває під загрозою тиранії, і цю загрозу зупиняє лідерство та героїзм. Як і Вінстон Черчилль, Президент Зеленський показує, що тиранія не повинна досягти успіху, що люди повинні мати право самостійно обирати свій шлях і своє життя", – сказав Геллер.

Геллер також відзначив роль Великобританії під керівництвом прем’єр-міністра Бориса Джонсона в посиленні спроможності демократії захистити себе і стримати російську агресію.

Зеленський подякував за нагороду і підкреслив, що премія уособлює також героїзм десятків тисяч українських захисників, які борються з російськими загарбниками.

Глава держави наголосив на допомозі іноземних партнерів у боротьбі проти агресора.

Зеленський наголосив на тому, що лідерам демократичного світу варто об'єднатися, щоб протистояти РФ.

"І, можливо, вперше в історії людства ми здатні зараз показати всім у світі й надовго, що демократії, об’єднавшись, можуть зупинити будь-яку тиранію, навіть якщо спочатку здається, що в неї необмежені ресурси для агресії. Але це може стати реальністю, тільки якщо Росія програє на полі бою в Україні", – сказав Президент.

Він закликав світових лідерів продовжувати постачання сучасної та ефективної зброї Україні в достатньому обсязі, а також посилювати санкції проти Росії та залучати більше народів до коаліції.

"Демократії світу здатні зупинити будь-яку тиранію. Ми здатні зупинити будь-яке зло, яке загрожує нашій свободі. Тільки спільного лідерства всього вільного світу може вистачити для цього. І має вистачити й терпіння. Терпіння на шляху до перемоги. Ніхто не знає сьогодні, скільки часу й зусиль знадобиться, щоб дійти до неї. Однак перемога варта того, щоб дійти. І стане нашою спільною з вами історією. Такою ж видатною, що нас із вами цитуватимуть згодом так само, як ми зараз цитуємо сера Черчилля", – додав Зеленський.

Нагадаємо, раніше Зеленський став лауреатом премії Бориса Нємцова.