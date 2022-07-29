Сі Цзиньпін застеріг Байдена “не гратися з вогнем” у питанні Тайваню

Китайський лідер Сі Цзиньпін застеріг президента США Джо Байден “не гратися з вогнем” у питанні Тайваню.

Про це пише Reuters.

Сі Цзиньпін наголосив на побоюванні Пекіна через можливий візит спікера Палати представників Конгресу США Ненсі Пелосі на острів, на який претендують китайці.

“Ті, хто грає з вогнем, загинуть від нього. Є надія, що США чітко це зрозуміють”, – процитувало міністерство закордонних справ Китаю слова Сі, які він сказав Байдену під час телефонної розмови.

Сі заявив, що Вашингтон повинен дотримуватися “принципу одного Китаю” і підкреслив, що країна рішуче виступає проти незалежності Тайваню та зовнішнього втручання.

Байден відповів, що політика США щодо Тайваню не змінилася і що Вашингтон рішуче виступає проти односторонніх намагань змінити статус-кво або підірвати мир і стабільність у Тайванській протоці.

Білий дім заявив, що давно запланований дзвінок був частиною зусиль адміністрації щодо поглиблення ліній зв'язку з Китаєм та “відповідального врегулювання наших розбіжностей”.

Візит спікера палати представників стане драматичною, хоч і не безпрецедентною демонстрацією підтримки США острова. Деякі аналітики побоюються, що такий крок під час напружених відносин США з Пекіном може спровокувати велику кризу і навіть ненавмисні зіткнення.

Китайський аналітик Вашингтонського Центру стратегічних і міжнародних досліджень Скотт Кеннеді зазначив, що зростанню напруги можуть запобігти контакти на рівні лідерів. “Можна сподіватися, що вони зробили достатньо, щоб уникнути зіткнення найближчим часом, але очевидно, що потрібно набагато частіше і глибше спілкуватися”, – зазначив експерт.

За словами високопоставленого чиновника США, Байден і Сі обговорили можливість проведення першої особистої зустрічі і доручили своїм командам розглянути це питання.

Нагадаємо, в березні Байден у ході двогодинної розмови попередив Сі Цзиньпіна про наслідки, які матиме для Пекіна надання фінансової або військової допомоги Росії для її агресії проти України.

Сі тоді також заявив після розмови, що обидві країни повинні не тільки спрямовувати свої відносини правильним шляхом, а й брати на себе частку міжнародної відповідальності та працювати заради миру та спокою в усьому світі.