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Окупанти двічі за ніч обстріляли Харків

Вдарили ракетами С-300.

Окупанти двічі за ніч обстріляли Харків
Ігор Терехов
Фото: скрін

Вночі 28 липня окупанти двічі обстріляли Харків.

Про це повідомив мер міста Ігор Терехов.

“Два обстріли Харкова за ніч. Обидва відразу після опівночі”, – повідомив він. 

Один обстріл зафіксовано ближче до центру міста, а другий – в одному з прилеглих до нього районів. 

“Знову ракети С-300”, – зазначив Терехов.

“Як результат – дві невеликі пожежі, загашені нашими рятувальниками. Інформації про постраждалих наразі немає”, – додав мер.

Нагадаємо, вночі 27 липня окупанти обстріляли Індустріальний район Харкова, постраждало 6 осіб. Також зранку окупанти вдарили по Новобаварському району, без постраждалих. 

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