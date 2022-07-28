Ворог вдарив ракетами по Київській області

Зранку 28 липня ворог наніс ракетний удар по одній із громад Вишгородського району Київської області.

Про це повідомив очільник Київської ОВА Олексій Кулеба.

Обстріляно об’єкт інфраструктури. Інформація щодо жертв уточнюється.

На місці вже працюють всі екстрені служби.

“Вкотре закликаю, не нехтуйте сигналами тривоги – спускайтеся в укриття. Війна триває, ворог продовжує підступно наносити ракетні удари”, – зазначив Кулеба.

Нагадаємо, 15 липня ввечері в небі Білоцерківського району Київської області Повітряними силами України була збита ворожа ракета.

З початку війни станом на початок липня окупанти пошкодили та знищили близько 26 тисяч об'єктів на Київщині. Йдеться про житлові будинки, підприємства, освітні та медичні установи.