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З початку війни росіяни знищили територію лісів України, що дорівнює половині Чехії, – Стрілець

Близько 1 млн га наших заповідних територій під загрозою знищення. 

З початку війни росіяни знищили територію лісів України, що дорівнює половині Чехії, – Стрілець
Фото: Владислав Кузніченко

За 5 місяців війни росіяни пошкодили окопами і спалили територію лісів України, що зіставна половині Чехії

Про це міністр захисту довкілля Руслан Стрілець заявив під час зустрічі з послом Чехії в Україні Радеком Матулою.

Міністр додав, що близько 1 млн га наших заповідних територій під загрозою знищення. 

“Після війни усе це потрібно розміновувати та відновлювати. І тут для нас дуже важлива підтримка Чехії, яка має цінний досвід із розмінування територій”, – зауважив Стрілець.

Матула зі свого боку зауважив, що Чехія розгляне можливість долучитися до осучаснення одного з українських природних парків.

Нагадаємо, у червні Верховна Рада схвалила закон, що узаконює самосійні ліси на землях сільськогосподарського призначення.

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