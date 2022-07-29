Захисники відбили шість штурмових спроб ворога на Луганщині, – Гайдай

За 28 липня росіяни вдарили по Луганщині чотирма ракетами, 13 разів застосували ствольну і реактивну артилерію та міномети.

Розвідувальні групи ворога все ще намагаються виявити слабкі місця в обороні. Про це голова Луганської ОВА Сергій Гайдай повідомив у телеграмі.

"Атакують із різних сторін. Декілька разів застосовували авіацію. Наші захисники відбили шість штурмових спроб росіян, які вимушені були відійти з втратами", – написав він.

Гайдай також повідомив, що росіяни в тимчасово захоплених ними містах навіть не намагаються забезпечити населенню роботу банкоматів. Кремінна, Попасна та Рубіжне, яких окупували три місяці тому, живуть без банкоматів взагалі – росіяни не встановлюють нові і не ремонтують ті, що вціліли.

"Аналогічна ситуація і в Лисичанську із Сєвєродонецьком. Так, в усіх цих містах намагаються показово організувати видачу пенсій, однак виключно готівкою через пошту", – повідомив він.

Фото: Сергій Гайдай у Телеграм Обстріли Луганської області

Таким чином, аби отримати пенсію, людям треба ділитися з окупантами персональною інформацією.

"Загарбники не в змозі відновити не лише водо-, газо- та електропостачання, а навіть елементарне – Інтернет-зв'язок для роботи банківської системи. Грошовий обіг на рівні радянської «сберкассы»", – заявив голова ОВА.

Крім того, в захоплених містах спостерігається дефіцит питної води, а за технічною доводиться стояти в чергах.

Нагадаємо, за словами Гайдая, у Сєвєродонецьку окупантам вдалося зібрати дітей тільки для однієї школи з чотирьох тих, які можуть працювати після їхніх обстрілів. До повномасштабного вторгнення в місті працювали 20 шкіл.

Після заходу російської армії в Сєвєродонецьк і Лисичанськ на Луганщині залишилась невелика територія, яку продовжують контролювати захисники. Ворогу не вдається прорвати оборону.