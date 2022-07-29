У Чорному морі корабельне угруповання окупантів знову переформатовано

У Чорному морі корабельне угруповання ворожих сил вчергове переформатовано.

Про це повідомили в оперативному командуванні “Південь”.

Наразі там чатують 2 надводних ракетоносії та 3 великих десантних кораблі.

“Зберігається ракетна загроза на високому рівні, в еквіваленті 16 ракет”, – зазначили в ОК.

Нагадаємо, цивільне гідрографічне судно “Шляховик”, що належить Держгідрографії, підірвалося у гирлі Бистре, яке з’єднує Дунай з Чорним морем. Судно отримало пробоїну в носовій частині нижче ватерлінії, його ремонтують.