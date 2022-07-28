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Росія завдала удару по Кропивницькому

Голова ОДА закликав не публікувати фото і відео. 

У Кропиницькому під час повітряної тривоги пролунали декілька вибухів. Ворог завдав ракетного удару.

Про вибухи повідомило "Суспільне" близько 12:22. Голова ОДА Андрій Райкович у телеграм закликав не публікувати жодних фото та відео з місця події.

"Ракетний удар по Кропивницькому! Відповідні служби вже працюють. Категорично прошу усіх залишатись в укриттях до завершення тривоги! Настійливо прошу не публікувати жодної інформації. Всі подробиці згодом", – написав він. 

Російська Федерація в День Української Державності почала ракетний терор з самого ранку. Вже обстріляні Харків, Миколаїв, Чернігівщина, Дніпропетровщина, Київщина, Донеччина, Луганщина, Сумщина.

Тільки з території Білорусі менш ніж за одну годину ворог випустив понад два десятки ракет. 

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