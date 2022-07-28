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​Унаслідок ворожих обстрілів Миколаївщини зруйновані житлові будинки і школи, – Кім

Інформація про постраждалих уточнюється.

​Унаслідок ворожих обстрілів Миколаївщини зруйновані житлові будинки і школи, – Кім
Фото: телеграм-канал Віталія Кіма

Російські окупанти протягом минулої доби продовжували обстрілювати населені пункти Миколаївської області, руйнуючи житлові будинки, школи та склади агропромислових підприємств.

Про це повідомив у Telegram голова Миколаївської ОВА Віталій Кім.

Так, уранці 28 липня окупанти завдали по Миколаєву масованого ракетного удару, унаслідок влучення трьох ракет практично повністю зруйновано будівлю середньої школи в Корабельному районі міста.

"Поранено одну людину. Також через попадання боєприпасів та їхніх уламків уражені яхт-клуб, склад агропромислового підприємства, господарські споруди. Детальна інформація уточнюється", – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що 27 липня окупанти, орієнтовно з 18:00, обстрілювали село Лимани Галицинівської громади, унаслідок чого було зруйновано та пошкоджено три житлові будинки, електромережу. Постраждалих немає.

Учора, 27 липня, у другій половині дня внаслідок обстрілів горіли поля із зерновими за межами села Шевченкового Шевченківської громади.

Крім того, увечері 27 липня, орієнтовно о 19:00, були обстріли села Широкого Широківської громади. Влучення було по дорогах, пошкоджено три житлові будинки. Постраждалих немає. Пізніше, орієнтовно о 05:30, були обстріли на території всієї громади, влучення були по домогосподарствах та за межами населених пунктів. Інформація про постраждалих та пошкодження уточнюється.

"Обстріли територій та прилеглих населених пунктів Березнегуватської громади по лінії розмежування тривають. Інформація про постраждалих та пошкодження уточнюється", – наголосив Кім.

Він додав, що у Вознесенському та Первомайському районах день і ніч минули переважно спокійно.

 

Нагадаємо, за ніч і ранок росіяни обстріляли Київщину, Чернігівщину, Сумщину, Дніпропетровщину, Харківщину, Луганщину, Донеччину і Миколаїв. 

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