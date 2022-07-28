Успішна атака ЗСУ на мости через Дніпро на Херсонщині дуже послабила російську армію, – британська розвідка

Контрнаступ України на Херсонщині набирає обертів. Українські сили створили плацдарм на південь від річки Інгулець, яка утворює північний кордон окупованого Росією Херсона.
Про це повідомляє у Twitter Міністерство оборони Великої Британії з посиланням на дані розвідки.
Україна використала свою нову далекобійну артилерію, щоб пошкодити мости через Дніпро, через які здійснювалося постачання російської армії на правобережжі Херсонщини. Один із них, 1 000-метровий Антонівський міст поблизу Херсона, було пошкоджено минулого тижня. 27 липня 2022 року Україна вдарила по ньому знову, і дуже ймовірно, що зараз він непридатний для використання.
Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 28 July 2022— Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) July 28, 2022
Find out more about the UK government's response: https://t.co/Uxf7cRQ29Q
🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/K9dClLZ1f1
Унаслідок атаки ЗСУ на мости 49-та російська армія, що дислокується на західному березі Дніпра поблизу Херсона, наразі знаходиться у дуже вразливому становищі.
Херсон, який є найбільш значущим в політичному плані населеним пунктом, що був окупований Росією після 24 лютого, зараз практично відрізаний від інших окупованих територій. Його втрата серйозно підірвала б спроби РФ представити окупацію як успіх.
Нагадаємо, в ОК “Південь” повідомили про просування Збройних сил України в Херсонській області. Від російської окупації було звільнено села Андріївка і Лозове.