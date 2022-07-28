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Успішна атака ЗСУ на мости через Дніпро на Херсонщині дуже послабила російську армію, – британська розвідка

Позиції російських військ на правобережжі Херсонщини виглядають дуже вразливими після успішних атак ЗСУ на мости через Дніпро.

Успішна атака ЗСУ на мости через Дніпро на Херсонщині дуже послабила російську армію, – британська розвідка
Міністерство оборони Великої Британії
Фото: Anadolu Agency

Контрнаступ України на Херсонщині набирає обертів. Українські сили створили плацдарм на південь від річки Інгулець, яка утворює північний кордон окупованого Росією Херсона.

Про це повідомляє у Twitter Міністерство оборони Великої Британії з посиланням на дані розвідки.

Україна використала свою нову далекобійну артилерію, щоб пошкодити мости через Дніпро, через які здійснювалося постачання російської армії на правобережжі Херсонщини. Один із них, 1 000-метровий Антонівський міст поблизу Херсона, було пошкоджено минулого тижня. 27 липня 2022 року Україна вдарила по ньому знову, і дуже ймовірно, що зараз він непридатний для використання.

Унаслідок атаки ЗСУ на мости 49-та російська армія, що дислокується на західному березі Дніпра поблизу Херсона, наразі знаходиться у дуже вразливому становищі.

Херсон, який є найбільш значущим в політичному плані населеним пунктом, що був окупований Росією після 24 лютого, зараз практично відрізаний від інших окупованих територій. Його втрата серйозно підірвала б спроби РФ представити окупацію як успіх.

Нагадаємо, в ОК “Південь” повідомили про просування Збройних сил України в Херсонській області. Від російської окупації було звільнено села Андріївка і Лозове. 

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