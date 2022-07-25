Взяття під вогневий контроль мостів на Херсонщині зруйнувало плани ворога

Окупанти вже не можуть вільно пересуватися, маневрувати та створювати ударні угрупування.

Українські сили також знищили ворожу батарею С-300, з якої гатили по Миколаєву.

Про це на брифінгу повідомила начальник об’єднаного координаційного пресцентру сил оборони півдня України Наталя Гуменюк, передає кореспондент LB.

“Під вогневий контроль нашими підрозділами взято декілька транспортних артерій. Логістичні наміри ворога зруйновано. Наразі ми контролюємо транспортні шляхи, які дуже важливі для ворога. У зв’язку з чим вони вже не можуть пересуватися та маневрувати вільно, не можуть створювати ударні угрупування”, − заявила вона.

За словами Гуменюк, взяття під вогневий контроль Антонівського та Каховського мостів на Херсонщині також деморалізує особовий склад сил окупантів.

Вона наголосила, остання доба на півдні країни пройшла продуктивно, бо нашими силами були відпрацьовані п'ять авіаційних ударів. Було знищено п'ять опорних пунктів ворога. Також знищено командно-спостережний пункт спецпідрозділу Росгвардії.

“Це досить суттєвий удар по внутрішньому стану справ ворога. Вже нікого не дивує, що ворог на це відповів нічним обстрілом по Миколаєву. Це стала практика. Напередодні влучні удари нашої артилерії вдарили по батареї С-300, яка гатила всі ці дні по Миколаєву. Ця батарея була знищена. Цієї ночі ворог атакував вже зі “Смерч”. Пошкоджені об’єкти промислової інфраструктури, є багато влучань в поля, де горить врожай. Але рятувальні підрозділи оперативно працюють. На жаль, є інформація про постраждалих. Вона уточнюється”.

Нагадаємо, у Херсонській області російські загарбники намагаються нашвидкуруч відремонтувати мости, прагнучи відновити шляхи постачання боєприпасів та важкої техніки.