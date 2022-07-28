Унаслідок ворожих обстрілів у Чугуєві зруйновані житлові будинки

Зранку 28 липня російські війська обстріляли Чугуїв Харківської області. Є руйнування житлових будинків.

Про це повідомила у Telegram очільниця міста Чугуєва Галина Мінаєва.

"Шановна громадо! Думаю, всі ви чули, як розпочався сьогоднішній ранок в Чугуєві. Наразі маємо повідомлення про одразу декілька ворожих влучань в різних мікрорайонах міста. Вже точно відомо про руйнування житлових будинків, наявність та кількість постраждалих уточнюється", – написала вона.

Галина Мінаєва попросила жителів сьогодні максимально обмежити пересування містом, триматися поблизу укриттів.

Нагадаємо, вчора співробітники ДСНС завершили пошуково-рятувальні роботи на місці зруйнованого росіянами будинку культури в Чугуєві.