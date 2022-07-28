Генерал-майор Марченко повернувся до Миколаєва: буде посилювати роботу з партизанами
Генерал-майор Марченко повернувся до Миколаєва: буде посилювати роботу з партизанами
Які поради варто використовувати при виборі подарунків?
Які поради варто використовувати при виборі подарунків?
В ОК “Південь” повідомили про просування ЗСУ в Херсонській області
В ОК “Південь” повідомили про просування ЗСУ в Херсонській області
Харків обстріляли ракетами С-300. Є поранені (оновлено)
Харків обстріляли ракетами С-300. Є поранені (оновлено)
Котячі для ЗСУ
Котячі для ЗСУ
Інна Совсун: «Я вже друге десятиліття спостерігаю відтік найкращих, найрозумніших викладачів і студентів»
Інна Совсун: «Я вже друге десятиліття спостерігаю відтік найкращих, найрозумніших викладачів і студентів»
Російська армія сьогодні вранці атакувала Одещину з 10 бомбардувальників
Російська армія сьогодні вранці атакувала Одещину з 10 бомбардувальників
Перехоплення ГУР: комбриг окупантів набив обличчя приїжджому генералу
Перехоплення ГУР: комбриг окупантів набив обличчя приїжджому генералу
Геостратегічне перехрестя. Які сценарії можливі далі
Геостратегічне перехрестя. Які сценарії можливі далі
ГоловнаСуспільствоВійна

Унаслідок ворожих обстрілів у Чугуєві зруйновані житлові будинки

Інформація про постраждалих уточнюється.

Унаслідок ворожих обстрілів у Чугуєві зруйновані житлові будинки
Наслідки обстрілів у Чугуєві. Ілюстративне фото
Фото: t.me/synegubov

Зранку 28 липня російські війська обстріляли Чугуїв Харківської області. Є руйнування житлових будинків.

Про це повідомила у Telegram очільниця міста Чугуєва Галина Мінаєва.

"Шановна громадо! Думаю, всі ви чули, як розпочався сьогоднішній ранок в Чугуєві. Наразі маємо повідомлення про одразу декілька ворожих влучань в різних мікрорайонах міста. Вже точно відомо про руйнування житлових будинків, наявність та кількість постраждалих уточнюється", – написала вона.

Галина Мінаєва попросила жителів сьогодні максимально обмежити пересування містом, триматися поблизу укриттів.

Нагадаємо, вчора співробітники ДСНС завершили пошуково-рятувальні роботи на місці зруйнованого росіянами будинку культури в Чугуєві.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , ,
Читайте також