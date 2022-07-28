Чаус повідомив про масштабні обстріли Чернігівщини (оновлено)

Вночі 28 липня армія Російської Федерації обстріляла Чернігівську область.

Про це повідомив очільник Чернігівської обласної військової адміністрації В'ячеслав Чаус.

Українську територію обстріляли з Білорусі.

“Після 5 ранку масштабні запуски ракет із території Білорусі”, – зазначив він.

Попередньо є інформація про влучання біля селища Гончарівське Чернігівського району.

“Також працює наша ППО. Бережіться”, – зазначив голова ОВА.

Оновлено. Чаус надав більше деталей про ранковий обстріл.

"На сьогодні більше 10 прильотів по території Чернігівської області. Зараз не буду казати де, з міркувань безпеки. Інформація щодо жертв та руйнувань уточняється, це зараз не можу коментувати. Таким чином ворог вітає нас з Днем української Державності. Ми люди вдячні і обов’язково ворогу за це віддячимо", – заявив голова ОВА.

Ситуація на кордоні станом на 7:12 контрольована.

Нагадаємо, сьогодні вночі ворог завдав ракетного удару по одній із громад Вишгородського району Київської області. Обстріляно об’єкт інфраструктури. Дані щодо жертв уточнюються, на місці вже працюють всі екстрені служби.

Окрім того, окупанти двічі за ніч обстріляли Харків. Один обстріл зафіксовано ближче до центру міста, а другий – в одному з прилеглих до нього районів. Інформації про постраждалих наразі немає.