Міноборони закуповуватиме зброю за натівськими стандартами, і це моя відповідальність, - Резніков

При Міністерстві оборони працюватиме два агентства, аналогічні NSPA: одне - "Агенція оборонних закупівель" - займається всім, що стосується озброєння, друге - буде займатися тиловими речами - закупівлями амуніції, палива, харчування, питаннями логістики тощо за прозорими західними стандартами.

Про це в коментарі LB.ua заявив міністр оборони Олексій Резніков.

Міністр наголосив, що працювати з чинними спецекспортерами, яких передали до Міноборони, складно через те, що вони налаштовані перш за все на експорт української зброї, а не імпорт, що наразі не є актуальним, та велику комерційну складову і внутрішню конкуренцію серед них.

За словами міністра, “Агенція оборонних закупівель” створювалось за зразком натівської логістичної організації NSPA (NATO Support and Procurement Agency), щоб зробити закупівлі зброї для України прозорими та унеможливити корупцію. Про намір створити «українську NSPA» Резніков публічно говорив ще у грудні 2021 року, невдовзі після свого призначення на посаду очільника Міноборони.

"NSPA - це агенція НАТО з питань закупівель та підтримки. Це такий своєрідний "Amazon", тільки з товарами мілітарного призначення. Саме за цією моделлю з врахуванням стандартів НАТО створено Агенцію оборонних закупівель Міноборони. Це прозорий механізм, який зрозумілий для наших партнерів, для бізнесу, для виробників. Робота зі створення цієї Агенції розпочалася наприкінці січня і мала закінчитися у березні. Але через повномасштабне вторгнення Росії завершення процедур було відкладено, адже виникло безліч нагальних завдань. Кілька тижнів тому ми Агенцію офіційно зареєстрували, і зараз почнеться розгортання її роботи. Тобто це модель НАТО, яку ми поширимо на нашу практику, щоб процес закупівель більш прозорим та ефективним. У такий спосіб ми здійснюємо інтеграцію до НАТО де-факто, про що я також неодноразово говорив", - сказав Резніков.

Очільник оборонного відомства зазначив, що налаштуванням комунікації з NSPA, налагодженням протоколів та “прозорої, зрозумілої, транспарентної” системи закупівель у перевірених Альянсом постачальників займається його заступник - Денис Шарапов, призначений на посаду у квітні 2022 року.

Олексій Резніков відкинув будь-які корупційні прояви в призначенні своїм заступником Шарапова та його залученості до створення “Агенції оборонних закупівель”.

“Створення “Агенції оборонних закупівель” - це відповідь на сірі схеми різноманітних спецекспортерів, які накручували комісію, бонуси і ще бозна-що, бо ринок озброєння дуже складний”, - сказав міністр.

Він закликав не шукати зради у призначенні Дениса Шарапова (якого деякі ЗМІ пов’язують з головою Офісу президента Андрієм Єрмаком. - Ред.) його профільним заступником, оскільки це було його рішення через брак у міністерстві фахових спеціалістів із закупівлі зброї.

“Моя - міністра - відповідальність, щоб в мене в міністерстві не було корупції. Відповідно, я зробив пропозицію людині, я створюю агенцію, яка буде працювати за натівськими стандартами, щоб унеможливити будь-які “хитрі” схеми. Тому розмовляти ми будемо тільки після того, як пройдемо якийсь шлях, і тоді, якщо будуть висунуті якісь обвинувачення, це буде моя політична за це відповідальність та юридична - того, хто буде до цього залучений”, - заявив Резніков в коментарі LB.ua, додавши: “На жаль, є "партія" тих, для кого війна закінчилась, і вони вже розпочали політичну конкуренцію. Багато хто з учасників цієї «партії» починають придумувати що завгодно заради політичних балів - вбачати корупцію у тому, що люди знайомі. Це класична спрага до зради без підстав”, - відзначив міністр.

Він також зазначив, що роботу “Агенції оборонних закупівель” зможе курувати й за необхідності долучатися до аудиту Defense Reform Advisory Board, міжнародна дорадча група найвищого рівня, до складу якої входять представники країн-членів НАТО.

Нагадаємо, раніше у ЗМІ з’явилася інформація про зв’язки заступника міністра оборони Дениса Шарапова з головою ОП Андрієм Єрмаком, його називали бізнес-партнером Єрмака та його батька, та пов’язували створення агенції з оборонних закупівель саме з його призначенням.