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Київська ОВА повідомила деталі ранкового обстрілу: було зафіксовано пʼять "прильотів", дві ракети збили

Деталей про постраждалих немає. 

Київська ОВА повідомила деталі ранкового обстрілу: було зафіксовано пʼять "прильотів", дві ракети збили
Олексій Кулеба
Фото: Олексій Кулеба

Під час ранкової атаки на Київську область у Вишгородському районі зафіксовано пʼять "прильотів". Ще дві ракети збила протиповітряна оборона.

Про це голова Київської ОВА Олексій Кулеба повідомив у телеграмі. Атака відбулась у День Української Державності.  

"Такі зухвалі дії росіян вкотре доводять, що вони зазіхають не тільки на наші землі, а й на нашу незалежність та автентичність. Але наша держава і наша суверенність є непорушними", – наголосив він.

Кулеба закликав усіх жителів області не нехтувати сигналами тривоги та власною безпекою. 

"Вистоїмо і переможемо! Слава Україні!" – підсумував він звернення.

Нагадаємо, сьогодні ворог випустив по Україні понад 20 ракет з території Білорусі. Потужного обстрілу зазнала Чернігівщина. На Київщині є влучання в обʼєкт інфраструктури. 

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