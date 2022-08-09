Учора Ризька Східна клінічна університетська лікарня (RAKUS) уперше від початку повномасштабної російської агресії прийняла на лікування 21 важкопораненого українця із зони бойових дій.

Про це повідомив керівник Клініки невідкладної медицини та прийому пацієнтів RAKUS Олексій Вишняков, пише delfi.

Зазначається, що більшість доставлених пацієнтів – молоді люди з травмами, які були отримані внаслідок обстрілів або вибухів. У лікарів була можливість ознайомитися з даними про проведені в Україні медичні маніпуляції та лікування пацієнтів. Хоча повної картини про стан здоров'я поранених людей отримано не було.

За словами Олексія Вишнякова, двох постраждалих було негайно переведено в інші лікарні – одного до Лікарні травматології та ортопедії, а іншого до Національного реабілітаційного центру "Вайварі". Решту пацієнтів помістили в різні відділення RAKUS виходячи з потреб поранених. Якщо можливо, пацієнта поміщають до загальної палати, щоб забезпечити підтримку та можливість поговорити з іншою людиною, яка також перенесла аналогічні травми.

Для постраждалих з тяжкими травмами черепа, шиї, кінцівок та хребта буде проводитися у RAKUS реконструктивна хірургія, мікрохірургія та нейрохірургія.

Також будуть виготовлені та підігнані протези для пацієнтів, які раніше перенесли ампутацію руки або ноги.

Керівник Клініки травматології та ортопедії RAKUS Андріс Вікманіс пояснив, що ці пацієнти відрізняються від хворих, які надходять з побутовими травмами. Травми жертв війни складніші, необхідні операції з реконструктивної хірургії, протези, трансплантація кісток. Крім того, є ризик інфекцій – у деяких пацієнтів є рани, що не гояться.

За словами міністра охорони здоров’я Даніеля Павлютса, про готовність підтримати поранених людей з України говорили вже давно, але досі вдалося вилікувати лише кілька таких пацієнтів, яким вдалося доїхати своїм ходом.

“У нас не було чіткого механізму, в рамках якого ми могли б приймати цілі групи поранених”, – сказав міністр.

Він додав, що ситуацію вдалося змінити завдяки партнерам у неурядовому секторі.

“Проєкт було реалізовано завдяки залученню неурядових організацій, які взяли на себе логістику: з латвійського боку – благодійна інтернет-платформа M-help, а з українського – благодійний фонд екснардепа Георгія Логвінського, який ще на початку війни переобладнав кілька автобусів під мобільні шпиталі, і ось один з них сьогодні приїхав до Риги”, – розповів Даніель Павлютс.

Міністр наголосив, що Латвія здатна прийняти кілька сотень постраждалих з України, тож, настав час використовувати ці можливості.

Посол України в Латвії Олександр Міщенко нагадав, що Україна вже має досвід співпраці з реабілітаційним центром "Вайварі", який у 2014 році надав допомогу та реабілітував кількох українців.

Голова правління "Вайварі" Анда Нулле вказала, що центр готовий допомогти у процесі реабілітації, включаючи примірку протезів та навчання ходьбі на протезах.

Директор благодійної організації M-Help.com Арвіс Рекетс пояснив, що організація спочатку допомагала в оснащенні українських лікарень, але наразі вона також допоможе організувати регулярні автобусні рейси для постраждалих унаслідок війни в Україні.

Нагадаємо, 5 серпня Латвія ухвалила рішення про припинення прийому заяв на видачу віз для росіян.