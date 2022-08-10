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У середу в Україні буде хмарно з проясненнями, температура до +32

Вітер переважно північно-східний, 5-10 м/с.

У середу в Україні буде хмарно з проясненнями, температура до +32
Фото: Діана Буцко

У середу, 10 серпня у західних, північних, Вінницькій та Черкаській областях буде хмарно з проясненнями.

Про це повідомили в Українському гідрометеорологічному центрі.

Місцями прогнозують короткочасний дощ та грозу.

Температура вдень 19-24°.

На решті території мінлива хмарність, без опадів. Температура становитиме 27-32°, на сході та південному сході країни – до 36°.

Вітер в Україні переважно північно-східний, 5-10 м/с.

На Київщині буде хмарно з проясненнями, місцями невеликий короткочасний дощ. Температура в області –  19-24°, в українській столиці стовпчики термометрів піднімуться до 20-22°.

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