Європа вже платить за те, що намається покарати Росію, – маніпуляція від Пєскова

“Рано чи пізно ці країни питатимуть, чи все правильно робить В.Зеленський”.

У Центрі протидії дезінформації при РНБО розповіли про останні маніпуляції окупантів.

Зокрема спікер російського МЗС Марія Захарова заявила, що “американські політики стоять за заявою Зеленського щодо “заклику до відповідальності (за спецоперацію) всього населення Росії”. Ця заява нібито “націлена на руйнування зв’язків на Європейському континенті, бо політикам США вигідне ослаблення Європи”.

Спікер російського президента Дмитро Пєсков зі свого боку заявив, що “В.Зеленський має розуміти, що країни Європи, що намагаються “покарати Росію”, вже активно платять за це – і самі країни, і їхні громадяни…”.

“Рано чи пізно ці країни (європейські, – ред.) питатимуть, чи все правильно робить В.Зеленський”, – додав прессекретар Путіна.

Окрім того, колаборант-“керівник” тимчасово окупованих територій Запорізької області Володимир Рогов розповсюджує дезінформацію про те, що “удар ЗСУ по Токмаку завдано як помсту за резолюцію про проведення референдуму щодо входження Запоріжжя до складу Росії”.

Нагадаємо, пропагандистські російські медіа поширюють фейк, що ЗСУ під час деокупації обстрілюватимуть населені пункти до повного знищення.