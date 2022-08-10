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У Запорізькій області внаслідок нічних обстрілів зруйновано 30 будинків, загинула жінка

Сили протиповітряної оборони збили дві ворожі ракети над областю.

У Запорізькій області внаслідок нічних обстрілів зруйновано 30 будинків, загинула жінка
Фото: Запорізька міськрада

Сьогодні вночі російські війська кілька разів обстріляли Кушугумську територіальну громаду Запорізької області. У результаті ракетного удару загинула жінка.

Про це повідомив секретар Запорізької міськради Анатолій Куртєв у Telegram-каналі.

Він також зазначив, що цієї ночі, за попередньою інформацією, сили протиповітряної оборони збили дві ворожі ракети над областю.

"Також відомо про обстріли Кушугумської територіальної громади. Унаслідок ворожої атаки 3 будинки в Кушугумі зруйновано, ще майже 30 ушкоджено. На превеликий жаль, одна жінка загинула. Додаткові деталі зараз встановлюються", – додав Куртєв.

Він закликав мешканців не ігнорувати сигнали повітряної тривоги.

Фото: Запорізька міськрада

Нагадаємо, 9 серпня російські війська обстріляли Запорізький район зі ствольної артилерії.

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