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Російські війська обстріляли Запорізький район зі ствольної артилерії

Звуки обстрілів було чутно в обласному центрі.

Російські війська обстріляли Запорізький район зі ствольної артилерії
Фото: EPA/UPG

Російські окупаційні війська обстріляли Запорізький район.

Про це повідомив виконувач обов'язків міського голови Запоріжжя Анатолій Куртєв.

За його словами, загарбники задіяли ствольну артилерію. Під обстріли потрапило декілька населених пунктів.

Звуки вибухів було чутно в обласному центрі, але наразі в Запоріжжі все спокійно, запевнив Куртєв

Нагадаємо, учора ввечері, 8 серпня, вибухи пролунали в тимчасово окупованому Мелітополі.

Того ж дня гауляйтер окупованої частини Запорізької області Євген Балицький підписав розпорядження про проведення так званого "референдуму" щодо "возз'єднання регіону з Росією".

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