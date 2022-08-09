МЗС прийняло вірчі грамоти від новопризначеного посла Кіпру в Україні

На цю посаду затвердили Міхаліса Захаріоглу.

Від новопризначеного посла Республіки Кіпр в Україні Міхаліса Захаріоглу прийняли копії вірчих грамот. Їх отримав заступник міністра закордонних справ України Микола Точицький.

Про це йдеться на сайті МЗС.

Точицький висловив вдячність Кіпру за підтримку України у війні проти РФ, засудження російської військової агресії, а також за допомогу українським біженцям.

Під час зустрічі сторони говорили про долучення Кіпру до повоєнної відбудови нашої держави та участь у плані швидкого відновлення України.

Посол Кіпру наголосив, що його країна продовжить надавати підтримку (гуманітарну та фінансову допомогу) нашій державі.

Нагадаємо, на початку травня посольство Кіпру відновило роботу в Києві. На будівлі диппредставництва підняли кіпрський прапор.

Кіпр, як член Євросоюзу, пообіцяв не блокувати відключення РФ від міжнародної платіжної системи SWIFT.