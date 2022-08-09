Вийти з грузом експортного зерна з Одеси готові 20 суден
Вийти з грузом експортного зерна з Одеси готові 20 суден
Перші три німецькі зенітні самохідні артилерійські установки "Гепард" вже в Україні, - ОК "Південь"
Перші три німецькі зенітні самохідні артилерійські установки "Гепард" вже в Україні, - ОК "Південь"
Історичні виклики й фальшиві рецепти – Європа на роздоріжжі
Історичні виклики й фальшиві рецепти – Європа на роздоріжжі
Бійці 128 бригади вибили росіян із позицій і взяли трофеї, серед них - бойовий прапор ворожої дивізії
Бійці 128 бригади вибили росіян із позицій і взяли трофеї, серед них - бойовий прапор ворожої дивізії
Залізний купол: чи може він захистити Україну?
Залізний купол: чи може він захистити Україну?
Російські окупанти завдали ракетного удару по Вінниччині
Російські окупанти завдали ракетного удару по Вінниччині
На Вінниччині та в інших регіонах пролунали звуки вибухів
На Вінниччині та в інших регіонах пролунали звуки вибухів
Які поради варто використовувати при виборі подарунків?
Які поради варто використовувати при виборі подарунків?
ГоловнаСуспільствоПодії

МЗС прийняло вірчі грамоти від новопризначеного посла Кіпру в Україні

На цю посаду затвердили Міхаліса Захаріоглу.

МЗС прийняло вірчі грамоти від новопризначеного посла Кіпру в Україні
Фото: МЗС

Від новопризначеного посла Республіки Кіпр в Україні Міхаліса Захаріоглу прийняли копії вірчих грамот. Їх отримав заступник міністра закордонних справ України Микола Точицький.

Про це йдеться на сайті МЗС.

Точицький висловив вдячність Кіпру за підтримку України у війні проти РФ, засудження російської військової агресії, а також за допомогу українським біженцям.

Під час зустрічі сторони говорили про долучення Кіпру до повоєнної відбудови нашої держави та участь у плані швидкого відновлення України.

Посол Кіпру наголосив, що його країна продовжить надавати підтримку (гуманітарну та фінансову допомогу) нашій державі.

Нагадаємо, на початку травня посольство Кіпру відновило роботу в Києві. На будівлі диппредставництва підняли кіпрський прапор.

Кіпр, як член Євросоюзу, пообіцяв не блокувати відключення РФ від міжнародної платіжної системи SWIFT.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , ,
Читайте також