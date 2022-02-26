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Кіпр обіцяв не блокувати відключення РФ від SWIFT

Україні вдалося досягти згоди. 

Кіпр обіцяв не блокувати відключення РФ від SWIFT
Фото: presstv.ir

Кіпр як член Євросоюзу пообіцяв не блокувати відключення Російської Федерації від міжнародної платіжної системи SWIFT. 

Про це повідомив у Twitter міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

"Вдалося. Кіпр заявив, що не блокуватиме відключення РФ від SWIFT. Українська дипломатія продовжує працювати 24/7 та добиватися важливих рішень для захисту України від російських загарбників", – написав він.

За попередніми даними, згоду на відключення агресора від системи мають або готові обговорювати всі члени ЄС, крім Угорщини. Раніше Кіпр не погоджувався також.

Для рішення необхідна згода всього ЄС і США. 

Ірина ЛисогорІрина Лисогор, керівниця відділу "Новини"
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