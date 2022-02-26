Кіпр обіцяв не блокувати відключення РФ від SWIFT

Кіпр як член Євросоюзу пообіцяв не блокувати відключення Російської Федерації від міжнародної платіжної системи SWIFT.

Про це повідомив у Twitter міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

"Вдалося. Кіпр заявив, що не блокуватиме відключення РФ від SWIFT. Українська дипломатія продовжує працювати 24/7 та добиватися важливих рішень для захисту України від російських загарбників", – написав він.

Вдалося. Кіпр заявив, що не блокуватиме відключення РФ від SWIFT. Українська дипломатія продовжує працювати 24/7 та добиватися важливих рішень для захисту України від російських загарбників. — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) February 26, 2022

За попередніми даними, згоду на відключення агресора від системи мають або готові обговорювати всі члени ЄС, крім Угорщини. Раніше Кіпр не погоджувався також.

Для рішення необхідна згода всього ЄС і США.