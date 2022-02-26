Хакери з Anonymous зламали сайт Міноборони РФ і злили базу даних

У мережі з'явилася інформація, що містить телефони, пошту та імена співробітників.

Угруповання хакерів Anonymous зламало сайт Міноборони Росії та опублікувало базу даних його співробітників.

Про це повідомив у Телеграм-каналі Михайло Федоров.

"Anonymous зламали сайт Міноборони Росії та злили базу даних, що містить телефони, пошту та імена співробітників", – написав Федоров.

"І це - тільки початок", - зазначив міністр.

Нагадаємо, раніше американський телеканал NBC News повідомив, що президенту США Джо Байдену запропонували варіанти кібератак, які може здійснити США проти Росії. Мета такх кібератак - перешкодити здатності РФ підтримувати свої військові операції в Україні.