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Хакери з Anonymous зламали сайт Міноборони РФ і злили базу даних

У мережі з'явилася інформація, що містить телефони, пошту та імена співробітників.

Хакери з Anonymous зламали сайт Міноборони РФ і злили базу даних
Фото: EPA/UPG

Угруповання хакерів Anonymous зламало сайт Міноборони Росії та опублікувало базу даних його співробітників.

 Про це повідомив у Телеграм-каналі Михайло Федоров.

"Anonymous зламали сайт Міноборони Росії та злили базу даних, що містить телефони, пошту та імена співробітників", – написав Федоров.

"І це - тільки початок", - зазначив міністр.

Нагадаємо, раніше американський телеканал NBC News повідомив, що президенту США Джо Байдену запропонували варіанти кібератак, які може здійснити США проти Росії. Мета такх кібератак - перешкодити здатності РФ підтримувати свої військові операції в Україні.

Таня МатяшТаня Матяш, Редакторка новин
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