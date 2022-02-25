НАТО вперше розгортає сили реагування на захист союзників, - CNN

Сили реагування НАТО є гнучкою та надійною бойовою потужністю, яку Альянс може використати в різний спосіб.

Верховний головнокомандувач Об'єднаних сил НАТО генерал Тод Волтерс активізував багатонаціональні сили, що складаються з сухопутних, повітряних, морських сил і сил спецоперацій, для посилення оборони союзників НАТО на тлі агресії Росії.

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на CNN.

"Ці заходи стримування виправдані та покращують нашу швидкість, можливість діяти у відповідь і здатність захистити один мільярд громадян, яких ми поклялися захищати", - заявив генерал Волтерс.

Він наголосив, що Сили реагування НАТО є гнучкою та надійною бойовою потужністю, яку Альянс може використати в різний спосіб.

"І ми повністю використовуємо властиву їм маневреність", - наголосив командувач.

Як відомо, застосування сил реагування НАТО передбачає їхню діяльність на території країн Північноатлантичного альянсу. Президент США Джо Байден неодноразово зазначав, що американські війська вводяться до Східної Європи, щоб підтримати країни НАТО на тлі російської збройної агресії проти України.

Раніше колишній посол США в Росії Майкл Макфол також заявив, що сили швидкого реагування НАТО приведені у бойову готовність. Макфол також повідомив, що після повідомлень про інтенсивні атаки російської армії на Харків США вирішили надати Україні додаткову військову допомогу.

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