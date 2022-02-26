Петицію до Путіна з вимогою припинити війну в Україні підписали понад 627 тис. осіб

Російський правозахисник Лев Пономарьов розмістив петицію з вимогою зупинити війну з Україною. На момент написання новини підписи під документом на сайті сhange.org поставили понад 627 тис. людей.

"Вимагаємо негайного припинення вогню з боку Збройних сил Росії та їх негайного виведення з території суверенної держави Україна. Вважаємо військовими злочинцями всіх, хто ухвалював рішення про початок бойових дій на сході України, санкціонував агресивну і таку, що виправдовує війну, пропаганду в залежних від влади російських медіа", - йдеться у петиції.

Пономарьов оголосив про початок формування антивоєнного руху в Росії та підтримки будь-яких мирних форм антивоєнного протесту, а також закликав виступити проти війни всіх тверезомислячих людей в Росії.

"Ставайте частиною антивоєнного руху, виступайте проти війни. Зробіть це хоча б для того, щоб показати всьому світу, що в Росії були, є і будуть люди, які не приймуть підлості, що твориться владою, що перетворила саму державу і народи Росії на знаряддя своїх злочинів", - закликав Лев Пономарьов.

Нагадаємо, 20 лютого правозахисників Льва Пономарьова та Юрія Самодурова, які в Москві вийшли на акцію протесту проти війни з Україною, затримала поліція.