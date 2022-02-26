Росія проголосувала проти резолюції ООН із засудженням свого вторгнення в Україну

Російська Федерація заблокувала резолюцію Організації Об'єднаних Націй із засудженням військового нападу Росії на Україну.
Про це повідомили роосійські ЗМІ.
За резолюцію проголосували 11 членів Радбезу, проти - 1, утрималися - 3 (Китай, Індія, ОАЕ).
Перед голосуванням виступила постпред США при ООН Лінда Томас-Грінфілд. Вона заявила, що Росія порушує статут ООН і закликала ухвалити резолюцію із засудженням РФ.
"Ми повинні піднятися на захист статуту ООН. Ті, хто каже, що в цьому винні кілька сторін, не мають рації. Росія - агресор", - наголосила Томас-Грінфілд.
Представник Великобританії Барбара Вудворд зазначила, що проти резолюції проголосувала лише "сторона з правом вето, яка сама ж і здійснює цей конфлікт".
"Сполучене Королівство послідовно підтримує український народ і притягне Росію до відповідальності", - заявила вона.
Як повідомлялося, вчора верховний комісар ООН з прав людини Мішель Бачелет закликала РФ негайно припинити насильство в Україні.
Нагадаємо, раніе США звинуватили Росію у зловживанні правом постійного члена Радбезу ООН.
У січні делегація РФ залишила засідання Радбезу ООН щодо України під приводом зустрічі з генсеком. На зцстрічі обговорювали питання російської агресії проти України.