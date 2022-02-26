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Росія проголосувала проти резолюції ООН із засудженням свого вторгнення в Україну

За резолюцію проголосували 11 членів Радбезу, проти - одна РФ, утрималися - Китай, Індія та ОАЕ.

Росія проголосувала проти резолюції ООН із засудженням свого вторгнення в Україну
Засідання Радбезу ООН
Фото: EPA/UPG

Російська Федерація заблокувала резолюцію Організації Об'єднаних Націй із засудженням військового нападу Росії на Україну.

Про це повідомили роосійські ЗМІ.

За резолюцію проголосували 11 членів Радбезу, проти - 1, утрималися - 3 (Китай, Індія, ОАЕ).

Перед голосуванням виступила постпред США при ООН Лінда Томас-Грінфілд. Вона заявила, що Росія порушує статут ООН і закликала ухвалити резолюцію із засудженням РФ.

"Ми повинні піднятися на захист статуту ООН. Ті, хто каже, що в цьому винні кілька сторін, не мають рації. Росія - агресор", - наголосила Томас-Грінфілд.

Представник Великобританії Барбара Вудворд зазначила, що проти резолюції проголосувала лише "сторона з правом вето, яка сама ж і здійснює цей конфлікт".

"Сполучене Королівство послідовно підтримує український народ і притягне Росію до відповідальності", - заявила вона.

Як повідомлялося, вчора верховний комісар ООН з прав людини Мішель Бачелет закликала РФ негайно припинити насильство в Україні.

Нагадаємо, раніе США звинуватили Росію у зловживанні правом постійного члена Радбезу ООН

У січні делегація РФ залишила засідання Радбезу ООН щодо України під приводом зустрічі з генсеком. На зцстрічі обговорювали питання російської агресії проти України.

Таня МатяшТаня Матяш, Редакторка новин
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