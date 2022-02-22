"Миротворча операція" Росії на сході України є нісенітницею, – США в Радбезі ООН

Прапори країн учасниць перед входом в будівлю ООН в Женевi, Швейцарія, 16 серпня 2020 р .

Розгортання на Донбасі того, що Росія називає "миротворчою операцією", є нісенітницями, а визнання Москвою ОРДЛО є частиною приводів для війни. Своїм рішенням про визнання ОРДЛО президент РФ Володимир Путін "розірвав на шмаття" Мінські угоди.

Про це заявила представниця США Лінда Томас-Грінфілд на екстреному засіданні Раді безпеки ООН, пише Reuters.

Вона зауважила, що наслідки дій Росії "будуть жахливими – по всій Україні, по всій Європі та по всьому світу".

Із засудженням Росії на Радбезі ООН виступили й інші делегації. Постпред Китаю в ООН Чжан Цзюнь заявив, що "всі зацікавлені сторони мають виявляти стриманість та уникати будь-яких дій, які можуть посилити напруження". Він зауважив, що Пекін вітає будь-які зусилля щодо дипломатичного рішення.

Вісім членів ООН, включно з Великобританією, США і Францією, підтримали прохання Києва провести засідання Радбезу після заяви Путіна. Генсек ООН Антоніу Гутерріш вважає, що РФ порушила територіальну цілісність та суверенітет України, коли визнала "незалежність" нелегітимних "ДНР" і "ЛНР".

Нагадаємо, постпред України в ООН Сергій Кислиця заявив, що рішенням про визнання бойовиків Росія фактично легалізувала свої війська, які й так вже стоять на українській землі з 2014 року. Він зазначив, що всі Обʼєднані Нації опинились під ударом Росії.