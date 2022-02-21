Велика Британія запровадить нові санкції щодо Росії

Вона назвала визнання Росією ОРДЛО порушенням міжнародного права та атакою на суверенітет і територіальну цілісність України.

Велика Британія у вівторок оголосить про нові санкції проти Росії у відповідь на порушення нею міжнародного права та атаку на суверенітет і територіальну цілісність України.

Про це повідомила міністр закордонних справ Великої Британії Ліз Трасс.

"Завтра ми оголосимо про нові санкції проти Росії у відповідь на порушення нею міжнародного права та атаку на суверенітет і територіальну цілісність України", - написала Трасс у Twitter.

Tomorrow we will be announcing new sanctions on Russia in response to their breach of international law and attack on Ukraine's sovereignty and territorial integrity. — Liz Truss (@trussliz) February 21, 2022

Раніше сьогодні президент РФ Володимир Путін оголосив про визнання "незалежності" нелегітимних формувань "ДНР" і "ЛНР", які є тимчасово окупованими частинами Донецької і Луганської областей. Він звернувся до Федеральних зборів із завданням ратифікувати це.

У Вашингтоні вже анонсували додаткові санкції, пов'язані з визнанням Росією окупованих нею територій Донецької та Луганської областей. Сполучені Штати також заборонять торгівлю та інвестиції у ці регіони.

Високий представник ЄС Жозеп Боррель також пообіцяв, що ЄС надасть рішучу відповідь на дії Москви.