Засідання Радбезу Росії могли записати заздалегідь, - ЗМІ

Серед ознак - "склейки" відео, а також час на годиннику міністра оборони РФ, який не відповідав часу трансляції заходу.

Засідання Ради безпеки Росії, яке транслювали начебто наживо, може бути записаним заздалегідь, повідомляє "Українська правда".

Міністр оборони Російської Федерації Сергій Шойгу, який був одним із учасників засідання Радбезу, двічі показав на камеру свій годинник.

Офіційно трансляція почалася за московським часом о 18.30. на годиннику Шойгу вперше циферблат показував 12.47, а вдруге - 13.38.

Наприкінці "трансляції" засідання Ради безпеки глядачі помітили ситуацію, дуже схожа на "склейку". В одну секунду камера показала президента Росії Володимира Путіна у двох різних позах.

Інший момент, який може підтверджувати "склейку" - на початку відео праворуч у кутку сидить генпрокурор РФ у синій формі. Після слів Путіна прокурор, який щойно сидів, повертається після виступу.

Ще один важливий момент: о 15:40 за московським часом ватажки ОРДЛО звернулися до російського президента визнати незалежність самопроголошених республік. Якщо засідання Радбезу дійсно було в записі , то звернення бойовиків вийшли вже після закінчення "трансляції".

Звернення ватажків "ЛДНР", у яких вони розповідають про евакуацію населення через "загрозу з боку Києва сьогодні, 18 лютого", були насправді записані 16 лютого – за два дні до публікації.

Нагадаємо, сьогодні російський президент зібрав Радбез РФ, щоб обговорити ситуацію на Донбасі.

На засіданні Путін заявив, що Росія ще сьогодні, 21 лютого, ухвалить рішення щодо визнання незалежності терористичних угруповань "ДНР" і "ЛНР" незалежними республіками.