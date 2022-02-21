​Бойовики "ЛДНР" звернулися до Путіна з проханням визнати самопроголошені республіки

Вони захотіли також укласти договір з Росією про "дружбу та співпрацю" у сфері оборони.

Ватажки самопроголошених республік Денис Пушилін і Леонід Пасічник звернулися до російського президента з проханням визнати "незалежність" "ЛДНР", повідомляє "Українська правда".

Як ідеться в заявах ватажків самопроголошених республік, вони також хочуть укласти з РФ договори про "дружбу і співпрацю" у сфері оборони.

Пасічник заявив - якщо Росія визнає незалежність ОРЛО, то це "дозволить уникнути масової загибелі жителів республіки, 300 тисяч з яких - росіяни".

Пушилін у зверненні до Путіна зазначив, що просить визнати "ДНР" "з метою можливості повноцінного протистояння військовій агресії української влади, недопущення жертв серед мирних громадян, руйнування об'єктів інфраструктури та житлофонду".

Нагадаємо, сьогодні Володимир Путін зібрав Раду безпеки Російської Федерації, її засідання присвятили обговоренню ситуації на українському Донбасі.

Російська Держдума розглядатиме питання "ЛДНР" 22 лютого.

15 лютого Державна дума РФ підтримала направлення Путіну звернення про визнання "ДНР" і "ЛНР".