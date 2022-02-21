Нацполіція продовжила посилений режим служби до 26 лютого

Також близько 2 тисяч поліцейських охороняють 245 об'єктів критичної інфраструктури.

Голова Національної поліції Ігор Клименко заявив, що посилений режим несення служби поліцейськими в Україні продовжено до 26 лютого.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".

"Посилений режим несення служби продовжено до 26 лютого... Наразі складний період активної фази гібридної війни проти України. Й поліція працює єдиним механізмом з іншими правоохоронними органами, щоб протидіяти будь-яким спробам дестабілізувати ситуацію в країн", – сказав Клименко.

За його словами, на минулих вихідних поліція спільно з Нацгвардією також посилили охорону та пропускний режим на території зони ЧАЕС.

"Також близько 2 тисяч поліцейських охороняють 245 об'єктів критичної інфраструктури в державі", - наголосив Клименко.

"Звісно, посилений режим несення служби – це велике навантаження для поліцейських. І ми намагаємося скорегувати графіки чергувань так, щоб у поліцейських був час на відпочинок", - зазначив голова Нацполіції.

Він також додав, що за підсумками роботи в посиленому режимі минулого тижня рівень злочинності в Україні знизився в середньому на 15%.

Нагадаємо, раніше заступник голови НПУ Олександр Фацевич повідомив, що кількість українців, які вперше придбали зброю, не збільшилася.