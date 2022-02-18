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ДТП з кортежем Ярославського: слідчі та експерти оглянули автомобілі бізнесмена

У поліції кажуть - передня частина авто, колеса та днище були замиті, що свідчить про спробу знищити докази.

ДТП з кортежем Ярославського: слідчі та експерти оглянули автомобілі бізнесмена
Фото: Пресслужба НПУ

В Нацполіції повідомили, що два авто з кортежу бізнесмена Олександра Ярославського, який вчинив ДТП, доставили для дослідження в Київ. Експерти і слідчі провели їх ретельний огляд, повідомляє пресслужба відомства.

"Експерти з’ясували, що до моменту вилучення зазначених автомобілів окремі їх елементи, а саме - передня частина, колеса та днищ, були замиті. Це свідчить про спробу фігурантами кримінального провадження знищити слідову інформацію, яка може вказувати на причетність автомобілів до дорожньо-транспортної пригоди, а відтак уникнути відповідальності за вчинення смертельної автопригоди", - повідомили в Нацполіції.

Фото: Пресслужба НПУ

Нагадаємо, кортеж бізнесмена Ярославського потрапив у ДТП 9 лютого близько 23-ої години на автодорозі "Київ-Харків-Довжанський". Авто, яке рухалося в бік Харкова, на смерть збило пішохода. За інформацією поліції, водій не зупинився і залишив місце аварії.

Наступного ранку до харківських правоохоронців звернувся водій підприємства, яке належить Ярославському. Чоловік заявив, що перебував за кермом авто і збив пішохода.

Фото: Пресслужба НПУ

Бізнесмен невдовзі заявив, що спав вдома у той час, коли трапилося смертельне ДТП.

Загиблим у ДТП виявився 36-річний житель Чугуївського району Харківської області.

Правоохоронці провели обшуки в готелі та за місцем мешкання харківського бізнесмена, а також за адресою проживання водія. 

Фото: Пресслужба НПУ

Невдовзі ДБР зафіксувало спробу фальсифікації справи і відкрило провадження, а міністр внутрішніх справ Денис Монастирський з цього приводу звільнив начальника поліції Харківської області Станіслава Перліна.

15 лютого Монастириський повідомив, що з переліку речових доказів у морзі зник одяг загиблого. 16 лютого в Нацполіції повідомили, що "після розголосу у ЗМІ інформації про відкриття кримінального провадження за фактом зникнення одягу загиблого в автопригоді чоловіка, усі речі "знайшлися" у службовому приміщенні чугуївського моргу".

Генеральна прокурорка Ірина Венедіктова закликала Ярославського повернутися до України і пообіцяла неупереджене розслідування у справі ДТП.

Віра ПерунВіра Перун, Автор новин
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