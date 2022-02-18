У Києві на алеї Небесної Сотні сьогодні відбулася щорічна тиха акція “Ангели пам’яті” на згадку про загиблих під час Революції Гідності.
Участь в акції взяли родичі та друзі Героїв Небесної Сотні, а також кияни. Вшанувати пам’ять героїв прийшло майже 100 осіб, повідомив кореспондент Lb.ua.
Присутні у пам’ять загиблих вдарили у дзвін Гідності.
Священики відслужили молебень, а учасники вшанування поклали квіти.
Потім діти та дорослі пов’язали ангелів пам’яті на деревах, по яких під час Революції влучали кулі.
Акцію організували мистецька агенція "Територія А" за участі Національного музею Революції Гідності, родин Героїв Небесної Сотні, учасників Революції Гідності, урядовців та громадськості.
Нагадаємо, 20 лютого в Україні відзначають День Героїв Небесної сотні на вшанування подвигу учасників Революції Гідності. Саме цього дня 2014 року загинуло найбільше активістів. Акція відбувається водночас у всіх великих містах України, містечках та селах. До ініціативи долучилися також в іншиї країнах.