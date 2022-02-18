Участь в акції взяли родичі та друзі Героїв Небесної Сотні, а також кияни.

Фото: Lb.ua

У Києві на алеї Небесної Сотні сьогодні відбулася щорічна тиха акція “Ангели пам’яті” на згадку про загиблих під час Революції Гідності.

Участь в акції взяли родичі та друзі Героїв Небесної Сотні, а також кияни. Вшанувати пам’ять героїв прийшло майже 100 осіб, повідомив кореспондент Lb.ua.

Присутні у пам’ять загиблих вдарили у дзвін Гідності.

Священики відслужили молебень, а учасники вшанування поклали квіти.

Потім діти та дорослі пов’язали ангелів пам’яті на деревах, по яких під час Революції влучали кулі.

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Акцію організували мистецька агенція "Територія А" за участі Національного музею Революції Гідності, родин Героїв Небесної Сотні, учасників Революції Гідності, урядовців та громадськості.

Нагадаємо, 20 лютого в Україні відзначають День Героїв Небесної сотні на вшанування подвигу учасників Революції Гідності. Саме цього дня 2014 року загинуло найбільше активістів. Акція відбувається водночас у всіх великих містах України, містечках та селах. До ініціативи долучилися також в іншиї країнах.