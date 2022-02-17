Визнання «ЛДНР»: зрозуміла війна Путіна
Визнання «ЛДНР»: зрозуміла війна Путіна
Путін "прийняв до відома" звернення щодо визнання "Л/ДНР", але згоден, що це суперечить Мінським угодам
Путін "прийняв до відома" звернення щодо визнання "Л/ДНР", але згоден, що це суперечить Мінським угодам
Жодної фінляндизації не буде
Жодної фінляндизації не буде
МЗС РФ оприлюднило відповіді для США щодо "гарантій безпеки" і допустило "військово-технічні" заходи в разі незгоди (доповнено)
МЗС РФ оприлюднило відповіді для США щодо "гарантій безпеки" і допустило "військово-технічні" заходи в разі незгоди (доповнено)
Учасник Kalush Orchestra у 2015 році викладав свої фото з Красної площі
Учасник Kalush Orchestra у 2015 році викладав свої фото з Красної площі
Байден виступив із заявою щодо ситуації навколо України (оновлено)
Байден виступив із заявою щодо ситуації навколо України (оновлено)
Зеленський вніс зміни до указу про проходження служби у резерві ЗСУ
Зеленський вніс зміни до указу про проходження служби у резерві ЗСУ
Атака резидентів: як Ахметов і Коломойський обвалюють ринок електроенергії
Атака резидентів: як Ахметов і Коломойський обвалюють ринок електроенергії
У Білорусі розгорнули понтонний міст через річку біля кордону з Україною
У Білорусі розгорнули понтонний міст через річку біля кордону з Україною
ГоловнаСуспільствоПодії

"Слуга" Трубіцин мав судимість за спробу здійснити аферу, - Бутусов

За інформацією журналіста, у 2010 році Ізюмський міжрайонний суд Харківської області визнав Владислава Трубіцина винним у підробці документів.

"Слуга" Трубіцин мав судимість за спробу здійснити аферу, - Бутусов
Владислав Трубіцин
Фото: facebook/Владислав Трубіцин

Один із лідерів партії "Слуга народу" в Києві, голова комісії з підприємництва та благоустрою Київради Владислав Трубіцин мав судимість за спробу здійснити аферу.

Відповідні факти розкрили розслідування його діяльності, повідомив журналіст Юрій Бутусов.

"За даними джерел Цензор. Немає розслідування діяльності одного з лідерів партії Слуга народу в Києві, голови комісії з підприємництва та благоустрою Київради, розкрило вражаючі факти його біографії, на які партія Слуга народу або не звернула увагу або навмисно приховала від киян", - написав Бутусов у Facebook.

За його словами, 2 березня 2010 року Ізюмський міжрайонний суд Харківської області визнав Владислава Трубіцина винним у підробці документів.

"Виявляється, 20-річний Трубіцин підробив посвідчення інспектора енергонагляду, і з'явився з фіктивними перевірками на два ринки в Ізюмі. На одному з ринків аферистові-початківцю повірили, на іншому - затримали і здали в поліцію", - зазначив Бутусов.

Зваживши на вік і першу судимість Трубіцина, суд звільнив його від кримінальної відповідальності, оскільки шкоди своїми діями Трубіцин не завдав.

"Цікаво, що на суд Трубіцин при цьому навіть не зволив з'явитися, мабуть, був упевнений в виправданні", - написав Бутусов.

Він додав, що за 10 років Трубіцин, увійшовши до першої п'ятірки партії "Слуга народу" у Києві, почав вимагати гроші з власників кіосків.

Нагадаємо, 9 лютого Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура викрили на хабарі депутата Київської міської ради від фракції "Слуга народу" Владислава Трубіцина. Його неофіційного помічника затримали.

Іван МузикаІван Музика, Редактор новин
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , ,
Читайте також