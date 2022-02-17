"Слуга" Трубіцин мав судимість за спробу здійснити аферу, - Бутусов

За інформацією журналіста, у 2010 році Ізюмський міжрайонний суд Харківської області визнав Владислава Трубіцина винним у підробці документів.

Один із лідерів партії "Слуга народу" в Києві, голова комісії з підприємництва та благоустрою Київради Владислав Трубіцин мав судимість за спробу здійснити аферу.

Відповідні факти розкрили розслідування його діяльності, повідомив журналіст Юрій Бутусов.

"За даними джерел Цензор. Немає розслідування діяльності одного з лідерів партії Слуга народу в Києві, голови комісії з підприємництва та благоустрою Київради, розкрило вражаючі факти його біографії, на які партія Слуга народу або не звернула увагу або навмисно приховала від киян", - написав Бутусов у Facebook.

За його словами, 2 березня 2010 року Ізюмський міжрайонний суд Харківської області визнав Владислава Трубіцина винним у підробці документів.

"Виявляється, 20-річний Трубіцин підробив посвідчення інспектора енергонагляду, і з'явився з фіктивними перевірками на два ринки в Ізюмі. На одному з ринків аферистові-початківцю повірили, на іншому - затримали і здали в поліцію", - зазначив Бутусов.

Зваживши на вік і першу судимість Трубіцина, суд звільнив його від кримінальної відповідальності, оскільки шкоди своїми діями Трубіцин не завдав.

"Цікаво, що на суд Трубіцин при цьому навіть не зволив з'явитися, мабуть, був упевнений в виправданні", - написав Бутусов.

Він додав, що за 10 років Трубіцин, увійшовши до першої п'ятірки партії "Слуга народу" у Києві, почав вимагати гроші з власників кіосків.

Нагадаємо, 9 лютого Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура викрили на хабарі депутата Київської міської ради від фракції "Слуга народу" Владислава Трубіцина. Його неофіційного помічника затримали.