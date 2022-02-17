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​В ДСНС заявили про перехід на нову систему оповіщення добровольців, яку випробувала Чехія

Програма Fireportal дозволяє оперативно про пожежі та інші надзвичайні ситуації за допомогою мобільного додатка, СМС-повідомлення або телефонного дзвінка.

​В ДСНС заявили про перехід на нову систему оповіщення добровольців, яку випробувала Чехія
Фото: facebook.com/DSNSKyiv

ДСНС спільно з громадською організацією "Асоціація добровільних пожежників України" презентували програму Fireportal для територіальних громад, які мають підрозділи добровільної та місцевої пожежної охорони.

Про це повідомили в прес-центрі Державної служби з надзвичайних ситуацій.

"Цей продукт дозволяє оперативно оповіщувати членів добровільних команд про пожежі та інші НС, що відбуваються в громаді, за допомогою мобільного додатка, СМС-повідомлення або телефонного дзвінка. Важливо, що така система пройшла випробування практикою в Чеській Республіці, виявилася зручною та ефективною. Завдяки нашим партнерам ГО "Асоціація добровільних пожежників України" "Fireportal" буде безкоштовним для всіх громад", - зазначив заступник очільника ДСНС з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Роман Примуш.

Щоб отримати доступ до системи, представники громад можуть звернутися до головних управлінь ДСНС у своїй області або ж надіслати запит на електронну пошту avfukraine@gmail.com.

Примуш повідомив, що в ДСНС планують інтегрувати Fireportal до системи оперативно-диспетчерського управління "для налагодження комунікації між добровольцями та ДСНС".

Нагадаємо, вчора у Верховній Раді в першому читанні підтримали законопроєкт про розмежування повноважень Міністерства внутрішніх справ та Державної служби надзвичайних ситуацій.

Цього ж дня Кабмін призначив Сергія Крука головою ДСНС.

Віра ПерунВіра Перун, Автор новин
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