Кількість обстрілів на Донбасі станом на 15 годину зросла до 42 (оновлено)

З танків було здійснено 16 обстрілів.

Станом на 15 годину 17 лютого кількість ворожих обстрілів на Сході України зросла до 42. За годину до цього було зафіксовано 34 обстріли, 28 із них були проведені із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.

Про обстріли повідомили в пресслужбі Міністерства оборони та в Міністерстві внутрішніх справ.

Російсько-окупаційні війська обстріляли:

Новотошківське – з артилерії калібру 122 мм, мінометів калібру 120 мм та станкових протитанкових гранатометів.

Водяне – з мінометів калібру 120 мм, станкових протитанкових гранатометів та автоматичних станкових гранатометів.

Трудівське – з мінометів калібру 82 мм.

Старогнатівку – з мінометів калібру 120 та 82 мм, автоматичних станкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Старий Айдар та Марʼїнку – з мінометів калібру 120 мм.

Південне й Майорськ – з мінометів калібру 82 мм та автоматичних станкових гранатометів.

Лобачеве – з мінометів калібру 82 мм.

Новоселівку Другу – з протитанкових ракетних комплексів.

Луганське – з артилерії калібру 122 мм, мінометів калібру 120 мм.

Марʼїнку – з мінометів калібру 120 мм, 82 мм, ручних протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Світлодарськ – з мінометів калібру 120 мм та великокаліберних кулеметів.

Троїцьке – з озброєння танка, мінометів калібру 120 мм та 82 мм.

Попасну – зі станкових протитанкових гранатометів.

Зайцеве – з автоматичних станкових гранатометів.

Авдіївку, Шуми, Травневе, Невельське та Донецький – з мінометів калібру 120 мм.

Новозванівку – з артилерії калібру 152 мм.

Станицю Луганську – з артилерії калібру 122 мм, мінометів калібру 120 та 82 мм, а також автоматичних станкових гранатометів.

Піски – з мінометів калібру 82 мм та станкових протитанкових гранатометів.

Гольмівський – з мінометів калібру 120 мм та автоматичних станкових гранатометів.

Хрящівка – з артилерії калібру 122 мм.

"Від дій ворога двоє військовослужбовців Об’єднаних сил дістали поранення. Воїни перебувають в лікувальному закладі. Стан їхнього здоров’я – середньої важкості. За попередньою інформацією, внаслідок обстрілів з боку російсько-окупаційних військ поранено двох цивільних осіб", – зазначили в міністерстві оборони.

Оновлення. У МВС додали, що ворожі війська розпочали обстріл по всій лінії зіткнення з 4:55. У бік ЗСУ випустили 574 боєприпаси, зокрема з танку – 16, 122 мм – 52; 120 мм – 230; 82 мм – 39; СПГ-9 – 30; АГС-17 – 99; РПГ – 5; ВОГ – 5; ПТУР –1; ВКК – 51; СЗ – 50.

При цьому противник продовжує використовувати свої пропагандистські методи ведення інформаційної війни з метою звинувачення Збройних Сил України в обстрілах цивільного населення, приховуючи цим власні підступні дії.

Українські захисники відкривали вогонь у відповідь для припинення активності противника лише в разі загрози життю військовослужбовців.

Нагадаємо, станом на 11 годину окупаційні війська здійснили 29 обстрілів. У двох населених пунктах під вогонь потрапили навчальні заклади – дитсадок і ліцей. У Марʼїнці снаряд впав на зупинку транспорту біля школи.