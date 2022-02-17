"Це один з елементів тиску".

Сьогоднішні обстріли з боку окупантів на окупованій території Донбасу є тиском на Україну.

Про це заявив у кулуарах парламенту член Комітету Верховної Ради з питань національної оборони, народний депутат фракції "Голос" Сергій Рахманін.

“Завжди коли у Путіна виникає необхідність посилити тиск на Україну він вдається до застосування сили. Зокрема до збільшення кількості обстрілів та до частішого застосування важкого озброєння, що власне і відбулося зі Станицею Луганською”, – сказав він.

За словами Рахманіна, обстріли – це фактично тиск, який буде здійснюватися на Україну і надалі. “Тому я би не ставив прямий зв'язок з можливим ухваленням рішення про визнання “ЛНР” і “ДНР”, – сказав він.

“Цілком зрозуміло, що жоден обстріл з боку окупованих територій не відбувається з вказівки міського керівництва Росії. Не таємниця, що всі військові підрозділи на окупованих територіях, очолюються і керуються російськими фаховими військовими”, – додав депутат.

На думку парламентаря, це не може бути ініціативою окремих угруповань, тим більше зі застосуванням важкої зброї.

“Це один з елементів тиску, дуже неприємний. Жахливий насправді, особливо коли йдеться про людські життя, про поранених, про можливо загиблих, але ототожнювати конкретне рішення і цей інцидент не треба”, – підсумував депутат.

Нагадаємо, сьогодні близько 10:25 окупанти стріляли зі сторони окупованої території по смт. Врубівка Попаснянського району у Луганській області, один зі снарядів влучив у двір ліцею.

Також перебито газопровід високого тиску, пошкоджено господарську споруду та приватний будинок.

Також обстріляно станцію Кіндрашівська-Нова, що поблизу Станиці Луганської.

Окупанти також обстріляли Станицю Луганську – ворожий снаряд потарпив у дитячий садок. За попередніми даними, діти не постраждали, але двоє дорослих отримали контузії. Також ушкоджень зазнала й комунальна інфраструктура – половина населеного пункту залишилася без електроживлення.

На сторінці Операції Обʼєднаних сил у Facebook зазначено, що станом на 8 годину ранку поточної доби з боку збройних формувань Російської Федерації зафіксовано 2 порушення із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.

15 лютого Державна дума Росії проголосувала за звернення до Путіна про визнання "незалежними державами" самопроголошених нелегітимних формувань "ДНР" і "ЛНР". У тексті йдеться, що депутати "вважають обґрунтованим та морально виправданим визнання" "ДНР" та "ЛНР".

16 лютого в Кремлі заявили, шо Путін "прийняв до відома" звернення, але згодились, що визнання не корелюється із Мінськими угодами.