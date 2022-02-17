Російсько-окупаційні війська на Донбасі обстріляли населенний пункт Станиця Луганська. В результаті, за попередніми даними, постраждали двоє цивільних осіб. Крім того, пошкоджено кілька будівель, у тому числі – дитячий садок.

Про це повідомляє пресцентр штабу операції Об'єднаних сил.

"З особливим цинізмом російські окупаційні війська здійснили обстріл населеного пункту Станиця Луганська, що на Луганщині. В результаті застосування терористами важкого артилерійського озброєння снаряди потрапили у споруду дитячого садочку. За попередніми даними, двоє цивільних осіб отримали контузії", – йдеться в повідомленні.

Фото: facebook.com/pressjfo.news

Зазначається, що пошкоджень також зазнала й комунальна інфраструктура – половина населеного пункту залишилася без електроживлення.

Військовослужбовці ООС оперативно евакуювали мирних мешканців в укриття.

Фото: facebook.com/pressjfo.news

Фото: facebook.com/pressjfo.news

Нагадаємо, на початку лютого газета The Washington Post написала, що в Росії "на високому рівні" схвалили план, щоб створити привід для вторгнення в Україну. У Москві, за данпими видання, збираються використати фейкове відео з нападом "українців" на російську територію або російськомовних громадян на Сході України.

Президент Росії Володимир Путін, який і раніше заявляв, що ситуація на Донбасі "нагадує йому геноцид", на пресконференції після зустрічі з канцлером Німеччини Олафом Шольцем Путін знову заявив, що "на Донбасі відбувається геноцид".

Після цієї заяви президента РФ Слідчий комітет РФ одразу ж відкрив справу про "масові вбивства мирних жителів на Донбасі". Жодних доказів або конкретних прикладів не наводилося, однак, у СК РФ стверджують, що наразі зафіксовані "сотні таких фактів". Окрім того, російське відомство звинувачує українських військових, які боронять свою теритоорію від окупантів, у "пораненнях та вбивствах тисяч мирних жителів, російськомовних груп, які не беруть участь у військовому конфлікті".

Спостерігачі місії Організація з безпеки і співробітництва в Європі заявили, що жодного разу не фіксували нічого, що хоча б віддалено нагадувало пред’явлені Путіним звинувачення українських військових у "геноциді" на Донбасі.

15 лютого Держдума Росії звернулася до Путіна із закликом визнати суверенітет "ЛДНР". Президент РФ поки що використовує цей документ для шантажу Заходу та України. Він вимагає від Володимира Зеленського поступок. Цих поступок вимагають і наші союзники. В іншому разі – і про це вже натякнув російський президент – на нас може чекати нова локальна війна на Донбасі. Які вимоги висуває Москва, і чого від нас хочуть наші західні партнери, читайте в матеріалі LB.ua "Визнання «ЛДНР»: зрозуміла війна Путіна".