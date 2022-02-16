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Більшість українців вважають, що Україна має переглянути Мінські домовленості – опитування

Такої думки притримуються 63% респондентів.

Більшість українців вважають, що Україна має переглянути Мінські домовленості – опитування
Фото: inform-ua.info

Більшість українців вважають, що Україні слід переглянути Мінські домовленості та підписати нові. Такої думки притримуються 63% респондентів і цей показник у динаміці збільшується, свідчать результати опитування Соціологічної групи "Рейтинг".

Згідно з результатами, лише 11% респондентів вважають, що Україна має виконати усі вимоги. Водночас, 18% вважають навпаки, що Україна має вийти з переговорного процесу взагалі. 

При цьому 67% опитаних зазначили, що поверхнево знайомі зі змістом Мінських угод, і лише 12% - дуже добре знають їх зміст. Кожен п’ятий взагалі не знайомий зі змістом угод, водночас цей показник знизився за останні 4 роки з 39% до 21%.

Більшість опитаних українців переконані: у тому, що Мінські угоди не працюють, винна Росія (57%). Ще 10% покладають вину на представників так званих "ЛДНР" і лише 12% вважають винною Україну. 12% не змогли відповісти на питання.

Опитування провели 12-13 лютого 2022 року серед населення України віком від 18 років і старші в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу. Вибірка репрезентативна за віком, статтю і типом поселення. Всього опитали 2000 респондентів метод опитування: CATI (Computer Assisted Telephone Interviews - телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера). Помилка репрезентативності дослідження з довірчою ймовірністю 0,95: не більше 2,2%. 

Нагадаємо, згідно з результатами опитування Європейської ради з міжнародної політики (ECFR), 60% жителів Європи виступають за підтримку Євросоюзом та НАТО України у разі вторгнення з боку Росії.

Іван МузикаІван Музика, Редактор новин
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