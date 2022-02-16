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"Торг-Інвест" відкликав свій позов до суду, у якому оскаржував процедури закупівлі харчів для ЗСУ

У Міноборони заявили, що дії компанії спрямовані на блокування процедур закупівель з організації харчування.

"Торг-Інвест" відкликав свій позов до суду, у якому оскаржував процедури закупівлі харчів для ЗСУ
Фото: mil.gov.ua

Сьогодні компанія ТОВ "Українська компанія "Торг-Інвест" відкликала свій позов, у якому оскаржувала умови оголошення про проведення закупівель харчування та умов договорів.

Про це повідомили в пресслужбі Міністерства оборони України.

"Позивачем не подано жодних документів у складі своєї тендерної пропозиції. А саме - ТОВ «Українська компанія "Торг-Інвест" навіть не подала у своїй тендерній пропозиції жодного документу, що були передбачені в оголошенні Міноборони. Фактично ТОВ "УК "Торг-Інвест" продемонструвало відсутність справжніх намірів із забезпечення харчування особового складу українського війська, а також те, що дії компанії спрямовані на блокування процедур закупівель з організації харчування і можуть свідчити про зловживання своїми правами", - повідомили в Міноборони.

У відомстві кажуть - такі дії компанії можна також кваліфікувати як вчинення злочину, передбаченого статтею 114-1 ККУ. Мова йде про перешкоджання законній діяльності ЗС України в особливий період.

В Міноборони наголосили, що "в умовах особливого періоду і відкритої збройної агресії РФ питання гарантованого забезпечення харчування особового складу Збройних Сил України має стратегічне значення для обороноздатності країни й не може бути предметом комерційних оборудок і будь-яких маніпуляцій".

Нагадаємо, наприкінці січня міністр оборони Олексій Резніков в інтерв’ю LB.ua розповів, що Міністерство оборони Україні у нинішньому плані закупівель на 30% зняло секретність. 

Віра ПерунВіра Перун, Автор новин
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